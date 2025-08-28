Más Información

Anne Hathaway sufre caída durante rodaje de "El diablo viste a la moda 2"; video se viraliza en TikTok

Anne Hathaway sufre caída durante rodaje de "El diablo viste a la moda 2"; video se viraliza en TikTok

Alito Moreno vs Noroña: 5 cartones de la prensa nacional que retratan la pelea en el Senado; así son las picantes caricaturas

Alito Moreno vs Noroña: 5 cartones de la prensa nacional que retratan la pelea en el Senado; así son las picantes caricaturas

¿Quién es Emiliano González?; el colaborador de Noroña que se viralizó tras pelea de Alito Moreno

¿Quién es Emiliano González?; el colaborador de Noroña que se viralizó tras pelea de Alito Moreno

Salinas Pliego y Chumel Torres se mofan de colaborador de Noroña tras salir lesionado en pelea de Alito Moreno; esto dijeron

Salinas Pliego y Chumel Torres se mofan de colaborador de Noroña tras salir lesionado en pelea de Alito Moreno; esto dijeron

Día del Abuelo 2025: las mejores frases para enviar por WhatsApp hoy, 28 de agosto; esto dice la IA

Día del Abuelo 2025: las mejores frases para enviar por WhatsApp hoy, 28 de agosto; esto dice la IA

El pasado 27 de agosto, durante una sesión de la Comisión Permanente, el priista confrontó al presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, por no concederle el uso de la palabra. Lo que comenzó como una discusión verbal se convirtió en una pelea con empujones que dejó a Emiliano González, miembro del equipo de Noroña, con lesiones.

González, camarógrafo y trabajador eventual del Senado, intentaba grabar el altercado con una cámara 360° cuando fue empujado violentamente.

Las imágenes del momento se viralizaron en redes sociales, mostrando cómo quedó tendido en el piso, mientras otros legisladores trataban de detener los golpes. Más tarde, apareció ante medios con collarín y una venda en el brazo.

Tras el empujón, en conferencia, Emiliano González (colaborador de Noroña) apareció con cabestrillo y collarín, y Morena le ofreció todo su respaldo para actuar contra Alito. Foto: Especial
Tras el empujón, en conferencia, Emiliano González (colaborador de Noroña) apareció con cabestrillo y collarín, y Morena le ofreció todo su respaldo para actuar contra Alito. Foto: Especial

Lee también:

¿Quién es Emiliano González y por qué estaba en la sesión?

Emiliano González es un camarógrafo y trabajador eventual de la Cámara de Senadores que forma parte del equipo de apoyo de Fernández Noroña.

Su labor consiste en documentar actividades legislativas y acompañar al presidente del Senado en eventos oficiales, aunque no aparece en el listado de asesores.

En medio de la trifulca, Emiliano González, camarógrafo y colaborador de Gerardo Fernández Noroña, fue agredido por el dirigente priista Alejandro Moreno. Foto: Captura de pantalla en X
En medio de la trifulca, Emiliano González, camarógrafo y colaborador de Gerardo Fernández Noroña, fue agredido por el dirigente priista Alejandro Moreno. Foto: Captura de pantalla en X

¿Qué acciones legales anunció Fernández Noroña?

El legislador de Morena aseguró que la agresión de Moreno fue planeada y que pedirá sanciones formales. Noroña explicó que él y su equipo fueron rodeados intencionalmente para permitir el ataque.

Las denuncias se presentarán no solo contra Moreno, sino también contra diputados y senadores del PRI que participaron en el altercado.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses