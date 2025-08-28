¿Quién es Emiliano González?; el colaborador de Noroña que se viralizó tras pelea de Alito Moreno

El pasado 27 de agosto, durante una sesión de la Comisión Permanente, el priista Alejandro “Alito” Moreno confrontó al presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, por no concederle el uso de la palabra. Lo que comenzó como una discusión verbal se convirtió en una pelea con empujones que dejó a Emiliano González, miembro del equipo de Noroña, con lesiones.

González, camarógrafo y trabajador eventual del Senado, intentaba grabar el altercado con una cámara 360° cuando fue empujado violentamente.

Las imágenes del momento se viralizaron en redes sociales, mostrando cómo quedó tendido en el piso, mientras otros legisladores trataban de detener los golpes. Más tarde, apareció ante medios con collarín y una venda en el brazo.

Tras el empujón, en conferencia, Emiliano González (colaborador de Noroña) apareció con cabestrillo y collarín, y Morena le ofreció todo su respaldo para actuar contra Alito. Foto: Especial

¿Quién es Emiliano González y por qué estaba en la sesión?

Emiliano González es un camarógrafo y trabajador eventual de la Cámara de Senadores que forma parte del equipo de apoyo de Fernández Noroña.

Su labor consiste en documentar actividades legislativas y acompañar al presidente del Senado en eventos oficiales, aunque no aparece en el listado de asesores.

En medio de la trifulca, Emiliano González, camarógrafo y colaborador de Gerardo Fernández Noroña, fue agredido por el dirigente priista Alejandro Moreno. Foto: Captura de pantalla en X

¿Qué acciones legales anunció Fernández Noroña?

El legislador de Morena aseguró que la agresión de Moreno fue planeada y que pedirá sanciones formales. Noroña explicó que él y su equipo fueron rodeados intencionalmente para permitir el ataque.

Las denuncias se presentarán no solo contra Moreno, sino también contra diputados y senadores del PRI que participaron en el altercado.

