El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, externó su respaldo al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, después de la riña que tuvo con el líder priista Alito Moreno Cárdenas en la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente.

De acuerdo con López Beltrán, lo ocurrido en el Senado de la República fueron "actos cobardes e irresponsables".

En la vida pública, indicó, pueden existir diferencias, pero aseguró que se debaten con ideas y no con el uso de violencia.

Lee también Además de Noroña y Alito Moreno... ellos son los involucrados y testigos en la riña del Senado

"Un abrazo para Gerardo Fernández Noroña y los demás compañeros y amigos", escribió José Ramón López Beltrán en sus redes sociales este miércoles 27 de agosto.

Alejandro Moreno Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña protagonizan enfrentamiento en el Senado (27/08/2025). Foto: Especial

Morenistas cierran filas con Noroña tras riña en el Senado

Por estos hechos, el morenista Fernández Noroña adelantó que iniciará denuncia penal en contra de los legisladores priistas que protagonizaron la riña. De acuerdo con el senador, el proceso será contra el presidente del partido tricolor, Alejandro Moreno; los diputados federales, Carlos Eduardo Gutierrez Mancilla y Erubiel Lorenzo Alonso, así como el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira.

"Como Buenos ahorros que son los legisladores del PRI, subieron a agredirme físicamente. Montoneros. Dirán que eso es libertad de expresión", condenó.

Además del hijo del expresidente, otros morenistas han respaldado al presidente de la Mesa Directiva. Por su parte, la presidenta Luisa María Alcalde acusó a la oposición de ser autoritarios, intolerantes y corruptos.

Lee también En primera persona, trabajador de Noroña capta agresión de Alito Moreno; termina con cabestrillo y collarín

Otras legisladoras como Andrea Chávez, Laura Itzel Castillo, Lilia Aguilar Gil y Dolores Padierna manifestaron su solidaridad con Gerardo Fernández Noroña y aseguraron que la desesperación de la oposición se multiplica "a la misma velocidad que pierden poder".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc