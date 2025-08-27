Más Información

Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video

Noroña denunciará penalmente a Alito Moreno por lesiones; citan a sesión urgente en el Senado

Estos son los videos de la pelea entre Alito Moreno y Noroña en el Senado; priista "pedía la palabra"

Balean a jueza del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero; es trasladada a hospital de Acapulco

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano

denunciará penalmente a Alejandro Moreno por lesiones.

El presidente del Senado anunció en conferencia de prensa que la bancada de Morena solicitará el desafuero del presidente del PRI y del resto de legisladores priistas que protagonizaron agresión en el Senado.

Fernández Noroña informó que se citará de urgencia a sesión de la Comisión Permanente para abordar el episodio.

"Todos los videos acreditan una agresión cobarde a mi persona": Noroña

El presidente de la Mesa Directiva publicó en sus redes sociales que considera "muy grave" que los medios de comunicación estén hablando de un enfrentamiento.

De acuerdo con el legislador, todos los videos acreditan una "agresión cobarde" en su contra iniciada por el presidente del PRI.

Además, condenó que hubo una golpiza en el suelo a Emiliano González González, quien es colaborador en la Cámara alta y que, presuntamente, tras el percance presenta lesiones serias y la ruptura de su equipo.

