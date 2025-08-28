La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 28 de agosto de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

"Viernes Muy Mexicano"; incentivará las ventas en comercios de barrio

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) anunció que el siguiente 26 de septiembre arrancarán con la estrategia "Viernes Muy Mexicano", la cual tiene el objetivo de incentivar las ventas en comercios de barrio y familiares. Foto : Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Polo de Bienestar en Huamantla será el primero que se entregue: Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Economía (SE), informó que ya inició la construcción del Polo de Desarrollo del Bienestar en Huamantla, Tlaxcala, y el cual se prevé que se concluya el 28 de febrero del próximo año, por lo que será el primero que se inauguré. Foto : Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

México prohíbe la importación temporal de calzado terminado, anuncia Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que a partir de este jueves queda prohibida la importación temporal de calzado terminado en México, tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación el decreto que suspende esta práctica por afectar a la industria nacional. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

En caso de que “El Mayo” Zambada pague la multa solicitada por EU debe haber un resarcimiento al país, dice Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que la multa de 15 mil millones de dólares a Ismael "El Mayo" Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, impuesta por autoridades estadounidenses es un cálculo del Departamento de Justicia, pero en caso de que lo pague debe haber un resarcimiento al país. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Trifulca entre Noroña y "Alito" Moreno "muestra lo que es el PRIAN: Sheinbaum