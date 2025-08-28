Sheinbaum reacciona a trifulca entre Noroña y "Alito" Moreno en el Senado; "muestra lo que es el PRIAN", señala

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la trifulca de ayer entre el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el presidente de la Mesa Directiva de Senado, Gerardo Fernández Noroña, "muestra lo que es el PRIAN".

Lee también Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado

Lee también Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr