Más Información
Sheinbaum reacciona a trifulca entre Noroña y "Alito" Moreno en el Senado; "muestra lo que es el PRIAN", señala
Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la trifulca de ayer entre el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el presidente de la Mesa Directiva de Senado, Gerardo Fernández Noroña, "muestra lo que es el PRIAN".
Lee también Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado
Lee también Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video
apr