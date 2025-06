Reforma a GN permite a militares competir en cargos de elección popular, denuncia MC; huele a autoritarismo, dice Ivonne Ortega

La coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, alertó sobre una modificación de la reforma a la Guardia Nacional, que incluye un apartado en el que se permite a militares competir por cargos de elección popular.

En entrevista con medios de comunicación, dijo que el dictamen permite el otorgamiento de una "licencia especial" para miembros de la Guardia Nacional en funciones, puedan competir por municipales, estatales y federales, con el permiso del comandante jefe, o el secretario de la Defensa.

"Sí hay un párrafo que a mí me preocupa muchísimo, bueno, todos los párrafos, pero en particular hay uno que habla de una licencia especial para los de la Guardia Nacional, que en funciones pudieran competir a cargos de elección popular, tener cargos administrativos municipales, estatales, federales, con el permiso del comandante jefe, o el secretario de la Defensa. Nada más. O sea, no pasa por Senado, no pasa por Cámara de Diputados, no pasa por nadie más. Huele a autoritarismo, a golpe de Estado", declaró.

Lee también Somos México presenta impugnación para anular elección judicial; acusa financiamiento oculto en distribución de acordeones

Ivonne Ortega aseguró que lo anterior es violatorio de la ley, por lo que adelantó el voto en contra de MC.

"Son temas en los que hay que profundizar. Nosotros no estamos de acuerdo. Es muy fácil, si ahora hacen muchas cosas fuera de la ley, imagínense con esa oportunidad que se debe, no van a poder mantener al pueblo. Los ciudadanos no van a estar protegidos", concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em