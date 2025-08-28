Más Información
Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado
"Él fue el que se me vino encima, me empujó e inició la agresión", afirma Alito Moreno; acusa a Noroña de violentar a legisladores
En primera persona, trabajador de Noroña capta agresión de Alito Moreno; termina con cabestrillo y collarín
Tras el último informe de Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mandataria Claudia Sheinbaum reiteró que terminó “una era muy cuestionada por sus sentencias, por la corrupción, por la defensa de los privilegios, por el nepotismo”.
A partir del 1 de septiembre, inicia una nueva era en el Poder Judicial, “(...) Eso es lo que tiene que quedar para nuestro país. Es algo único, una transformación profunda, muy profunda”, insistió.