Tras el último informe de Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mandataria Claudia Sheinbaum reiteró que terminó “una era muy cuestionada por sus sentencias, por la corrupción, por la defensa de los privilegios, por el nepotismo”.

A partir del 1 de septiembre, inicia una nueva era en el Poder Judicial, “(...) Eso es lo que tiene que quedar para nuestro país. Es algo único, una transformación profunda, muy profunda”, insistió.