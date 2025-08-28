Laura Itzel Castillo presidirá el Senado; relevará a Fernández Noroña

La senadora Laura Itzel Castillo será presidenta de la Mesa Directiva del Senado, ello de acuerdo a legisladores de Morena que asisten a la reunión plenaria de este jueves.

En el encuentro privado se eligió a la senadora morenista que sustituirá a Gerardo Fernández Noroña.

La bancada oficialista destacó que se trata de una legisladora con amplia trayectoria, reconocida por su compromiso con las causas sociales y su militancia de izquierda.

“Es una mujer de lucha, de grandes ideas y de firmes valores”, señalaron senadores de Morena al anunciar la decisión interna que la perfila para encabezar los trabajos legislativos en la Cámara Alta.

La Mesa Directiva del Senado será renovada el 1 de septiembre, cuando inicie el nuevo periodo ordinario, y su presidencia es clave para la conducción de las sesiones, el orden del debate y la representación institucional del Senado de la República.

Con esta determinación, Morena busca garantizar la continuidad de una conducción legislativa alineada a la agenda de la Cuarta Transformación, en un contexto de tensiones políticas por las recientes confrontaciones entre bancadas en la Comisión Permanente.

Una de las vicepresidencias para la yucateca Verónica Camino Farjat.

"Una gran luchadora social": Sheinbaum reconoce a Laura Itzel Castillo

"Una gran luchadora social", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al reconocer la trayectoria de la senadora Laura Itzel Castillo al ser elegida como la siguiente presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

Al finalizar la conferencia matutina de este jueves, Claudia Sheinbaum recordó la trayectoria de la senadora morenista al señalar que es hija de Heberto Castillo, inventor de la la tridilosa, un sistema estructural tridimensional que combina acero y concreto.

"Es hija de Heberto Castillo. Un gran luchador social. Y un gran ingeniero, él inventó la tridilosa. Y además, pues, un gran luchador social. Él formó en su momento el Partido Mexicano de los Trabajadores".

Agregó: "Y Laura, pues, es también una gran luchadora social y qué bueno que es ahora presidenta (del Senado)".

