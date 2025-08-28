Más Información

Sheinbaum reacciona a trifulca entre Noroña y "Alito" Moreno en el Senado; "muestra lo que es el PRIAN", señala

Cártel de Sinaloa infiltró gestión de Quirino y el inicio de la de Rocha Moya

Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado

Con orden de captura van en combo contra “Los Chapitos”

Además de Noroña y Alito Moreno... ellos son los involucrados y testigos en la riña del Senado

"EU no olvida cuando hay un atentado contra sus instituciones"; Francisco Rivas analiza presiones de Trump en Con los de Casa

El presidente del , y el senador cerraron la que sería la última sesión de la Comisión Permanente enfrentándose con forcejeos, golpes y empujones en los que el morenista salió con la peor parte y denunció haber sido víctima de una agresión planeada, con alevosía y ventaja, mientras que el priista lo llamó intolerante, cobarde, cínico y patán por levantar la sesión.

El senador Alejandro Moreno, molesto por no haber podido participar en el debate político, subió hasta el lugar de la Presidencia de la Mesa Directiva para reclamarle a Gerardo Fernández Noroña, por presuntamente negarle la palabra. Foto: Cuartoscuro.com
Alejandro Moreno reclama airadamente a Noroña y ambos forcejean por unos segundos. Foto: Cuartoscuro.com
Alejandro Moreno reclamó airadamente a Noroña. “¡Te estoy pidiendo la palabra!”, le espetó al encarar al presidente del Senado. “¡No me toques!”, respondió Noroña. Y fue cuando todo arrancó: ambos forcejearon. Foto: Cuartoscuro.com
Imágenes muestran cuando el priista empuja al presidente del Senado y luego le tira un manotazo al cuello, mientras el morenista trata de eludir el golpe. Foto: Cuartoscuro.com
Antes de salir del salón de sesiones, el senador morenista también recibe un zape del diputado del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, quien también lo jala de su chamarra y le lanza insultos. Foto: Cuartoscuro.com
