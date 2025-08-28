El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña y el senador Alejandro Moreno Cárdenas cerraron la que sería la última sesión de la Comisión Permanente enfrentándose con forcejeos, golpes y empujones en los que el morenista salió con la peor parte y denunció haber sido víctima de una agresión planeada, con alevosía y ventaja, mientras que el priista lo llamó intolerante, cobarde, cínico y patán por levantar la sesión.

El senador Alejandro Moreno, molesto por no haber podido participar en el debate político, subió hasta el lugar de la Presidencia de la Mesa Directiva para reclamarle a Gerardo Fernández Noroña, por presuntamente negarle la palabra. Foto: Cuartoscuro.com

Alejandro Moreno reclama airadamente a Noroña y ambos forcejean por unos segundos. Foto: Cuartoscuro.com

Alejandro Moreno reclamó airadamente a Noroña. “¡Te estoy pidiendo la palabra!”, le espetó al encarar al presidente del Senado. “¡No me toques!”, respondió Noroña. Y fue cuando todo arrancó: ambos forcejearon. Foto: Cuartoscuro.com

Imágenes muestran cuando el priista empuja al presidente del Senado y luego le tira un manotazo al cuello, mientras el morenista trata de eludir el golpe. Foto: Cuartoscuro.com

Antes de salir del salón de sesiones, el senador morenista también recibe un zape del diputado del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, quien también lo jala de su chamarra y le lanza insultos. Foto: Cuartoscuro.com

