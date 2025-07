La senadora Laura Itzel Castillo aseguró que sería un honor ser presidenta del Senado de la República, pero aclaró que no ha tomado una decisión, por lo que habrá que esperar hasta agosto para saber que definición toma su grupo parlamentario de Morena.

En entrevista, la legisladora agradeció al actual presidente de la Cámara, Gerardo Fernández Noroña, y a otros senadores y senadoras que han expresado su respaldo a su eventual candidatura.

Dijo que de ser electa como presidenta de la Mesa Directiva a partir del próximo 1 de septiembre, cuenta con la capacidad para poner orden, promover la unidad del Senado, incluida la oposición.

“Sabemos que los debates son intensos, que hay opiniones diversas y que es un compromiso muy grande el poder estar presidiendo esta Cámara de Senadores. Eso lo entendemos y desde luego que sabemos que los debates van a continuar, que hay diferentes visiones y ahora estamos trabajando desde luego por la transformación del país, por la fortaleza económica, la soberanía nacional y la transformación”, expresó.

-¿Usted siente que tiene el temple para hacer frente a una oposición como la que hay aquí?, se le preguntó.

-Desde luego que sí, ahí estaremos al frente si es que así se decide, respondió.

Se le insistió si está dispuesta a ocupar la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado.

“Sería un honor, desde luego, pero no hay nada definido. Habrá que esperar lo que se decida en agosto”, indicó.

Señaló que no ha dialogado sobre este tema con sus compañeros de bancada.

“Yo agradezco mucho las palabras y las consideraciones del presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, pero como he dicho, no he tomado ninguna decisión ni he planteado en este momento algo al respecto, pero agradezco. No he estado hablando con los senadores y las senadoras, pero desde luego que para mí sería un honor poder presidir esta Cámara”, recalcó.

