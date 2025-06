El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció su respaldo a la senadora Laura Itzel Castillo si es postulada para relevarlo en el cargo a partir del próximo 1 de septiembre.

En declaraciones a los medios de comunicación, el legislador morenista expresó su intención de competir para reelegirse en el cargo, pero dejó en claro que si la hija de Heberto Castillo es propuesta formalmente, “yo me retiro” de la contienda, ya que tiene especial deferencia “hacia la compañera Castillo”.

“Se empieza a hablar de la compañera Laura Itzel Castillo, y si fuese el caso, yo no participaría, yo la apoyaría, me parece que es una compañera de primerísima, de trayectoria en la lucha social y política de toda la vida. Es una compañera con mucha solidez, sin ningún menoscabo de otras compañeras y compañeras que han sido mencionadas, pero yo en lo personal si ella determinara dar un paso al frente y decir ‘sí voy a buscarse presidir el Senado’, yo retiraría todo interés en buscar ser reelegido en la Mesa Directiva”, puntualizó.

Fernández Noroña señaló que si la senadora del PT Geovanna Bañuelos está interesada en ser presidenta del Senado, tendría que contender y ver quiénes votan por ella. “Yo votaría por Laura Itzel Castillo, si ella decide participar. Entonces solo declinaría si es por ella”, insistió.

Aclaró que si la bancada de Morena decide como criterio que es alternancia de género obligadamente, “que son mujeres, pues no voy a participar, pues yo no voy a generar ninguna crisis, ninguna tensión al interior de la coalición, hombre, no. Yo, si se decide que no hay criterio y que puede participar, yo incluido, cualquier compañero o compañera, viendo el perfil, pues yo podría participar. Si se decide que sea mujer, pues no tengo, o sea, no voy a cuestionar eso, ya lo dije desde la mesa anterior y reitero, ahora que se ha hablado de Lauritza del Castillo, me parece que es un perfil muy, muy fuerte como para presidir la Mesa Directiva, yo la apoyaría”.

