El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, negó que exista un acuerdo para que en el segundo año de la legislatura una mujer presida la Mesa Directiva y afirmó que él tiene derecho a mantenerse en el cargo un año más sí así lo determina el grupo parlamentario de Morena.

En entrevista, el legislador puntualizó que lo que se debe garantizar es la paridad de género, lo que no es igual a la alternancia.

“Lo que decida el movimiento. Se ha planteado, por ejemplo, tiene que ser mujer, pues no, o sea, la paridad es tres años mujer, tres años hombre; entonces, si no se alterna, pero se cumplen los tres años, se resuelve.

Lee también Geovanna Bañuelos expresa su disposición a relevar a Noroña en el Senado; fue invitada a presidir la Cámara Alta

Consultado sobre las declaraciones de la senadora del Partido del Trabajo Geovanna Bañuelos, quien informó que fue invitada a presidir el Senado, aunque no es morenista, Fernández Noroña dijo que lo ve bien, pero deberá ser una decisión conjunta de la mayoría parlamentaria.

Insistió en que si el grupo parlamentario de Morena lo respalda, se postulará para un segundo periodo al frente de la Mesa Directiva.

“Yo justo ahora le comentaba a Adán Augusto que no he planteado mi intención, ni tampoco desisto de la posibilidad de la reelección, pues lo que decida el movimiento, lo que sea mejor para el movimiento eso es lo que hay que decidir. (…) Yo insisto que no hay una definición sobre cómo lo vamos a resolver, o sea, yo tengo derecho, o sea, no me tienen que invitar. Si yo quiero participar, pues participo”, concluyó.

Lee también Samuel García responde a Luisa Alcalde sobre acordeones en elección judicial; "nada de grillas, todo en santa paz"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc