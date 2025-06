El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, anunció que, hasta el momento, no ha tomado ninguna decisión sobre buscar su reelección para presidir la Cámara Alta durante el próximo periodo legislativo que iniciará el 1 de septiembre de 2025.

"Yo no he tomado ninguna determinación de buscar la reelección. ¿Eso quiere decir que no la buscaré? Tampoco. Lo que estoy diciendo es que no he tomado ninguna determinación", expresó el senador morenista en conferencia de prensa.

Sobre el tema, reconoció que le "resultará muy ventajoso" regresar a su condición de Senador de la República, para "volver al debate".

"Yo espero. La decisión que tome el Grupo Parlamentario, la voy a apoyar", adelantó.

Lee también Diputados aprueban transferir al Inegi funciones de Coneval; eliminan facultad de corregir o suspender programas sociales

Bromeó con que hay "quien ya hace fiesta" con la presunta decisión de que no buscará la reelección como presidente del Senado: "Hacen fiesta 'ya dijo que no va a la relección'; y luego van a decir 'lo hubiéramos dejado ahí'", comentó Fernández Noroña.

Este lunes 23 de junio, la vocera de la bancada de Morena en el Senado de la República, Andrea Chávez, festejó que este año la Presidencia del Senado le correspondería a una mujer, de acuerdo con los principios de paridad establecidos.

Lee también Reforma a GN permite a militares competir en cargos de elección popular, denuncia MC; huele a autoritarismo, dice Ivonne Ortega

En ese sentido, la legisladora chihuahuense tampoco descartó su interés en participar en la contienda interna para presidir la Cámara de Senadores: “Voy a publicar pronto (su postura definitiva), no se me desesperen”, solicitó ante medios de comunicación.

Además, la morenista admitió que varias compañeras de su bancada le han manifestado su interés en privado de sumarse a la contienda, aunque optó por no revelar nombres porque "no le corresponde" a ella hacerlo público.

Con información de Víctor Gamboa.*

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em