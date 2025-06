El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, calificó de ruines e intrigantes a los medios de comunicación, por criticar su viaje a Roma, Italia y su visita a El Vaticano para asistir a una audiencia con el Papa, a pesar de ser ateo confesó. “Están en el golpeteo”, acusó.

Desde el Aeropuerto Internacional de Roma, al reanudar sus videocharlas, suspendidas durante cuatro días por su nueva visita a Europa, justificó su participación en el Segunda Conferencia Parlamentaria sobre Diálogo Interrreligioso y su visita a la Santa Sede, con el argumento de que su único objetivo fue alzar la voz en defensa del pueblo palestino.

Fernández Noroña afirmó que este fue apenas su tercer viaje al extranjero como presidente del Senado en diez meses y amenazó con exhibir a senadores de oposición que llevan siete, ocho o más viajes en el mismo lapso.

“Muy intrigantes los medios, cabronamente intrigantes. La verdad es que yo no dije que iba a venir porque ya ven cómo son, soy más que público, o sea, no me revisan el ombligo porque no me dejo, están intrigando. Le voy a pedir a mi equipo que me pase las veces que han salido los senadores y senadoras de oposición fuera del país en lo que va del año. Yo soy presidente de la Mesa Directiva, la Cámara de Senadores tiene como tarea prioritaria las relaciones exteriores, es un poder de la República.

“Tengo cualquier cantidad de invitaciones y no atendí ninguna, hasta ahora, porque estaba concentrado en sacar todas las reformas que hemos sacado adelante, estar al frente de mi responsabilidad, así ha sido, así seguirá siendo. Mañana empieza el Consejo de Europa, pude haberme quedado e ir a la sesión del Consejo de Europa, porque hay quien desestima esos espacios, pero luego la derecha va, ahí fue Ramírez Acuña, y con la grilla de la derecha pusieron a votación cuestionar la elección del Poder Judicial. Entonces, la derecha no va a representar al país, va a golpear lo que está haciendo nuestro gobierno, nuestro movimiento, el pueblo de México, son traidores al pueblo. Voy a dar a conocer todos los viajes que han hecho, por supuesto mucho más de los que yo he hecho”, insistió.

Además, arremetió también contra comunicadores de la 4T que lo han criticado, a quienes calificó de “envidiosos” y en particular afirmó que Julio Hernández López “Astillero” se está derechizando y está desesperado.

Fernández Noroña dijo que es ateo pero no hipócrita, como los panistas que estuvieron en la misma audiencia con el Papa.

“Me da mucho gusto que hoy el Papa León XIV, que ayer nos recibió en audiencia -también están furiosos por eso-. ‘¿Qué hace un ateo?’, soy ateo, crecí con mi abuela materna que era muy creyente, me formó como católico y crecí con eso hasta que fui a la universidad y ahí el estudio de la historia universal, de la historia México, de la filosofía, me convirtió de dudas que yo tenía, en ateo, consciente y consecuente. (…) No tengo ninguna creencia en ningún ser Superior, yo creo que cuando me muera me chupa la bruja se acabo y no hay nada mas”, expresó.

“A diferencia de creyentes, que son profundamente egoístas, hipócritas y culebras, yo creo que hay que dar la mano al hermano, que hay que ayudar al que sufre y que hay que apoyar al necesitado, que hay que ser empático. Justicia social y compasión, que es ponerte en los zapatos de quien sufre, ponerte en su lugar y ser empático, compasivo”.

El presidente del Senado sostuvo que su discurso en el diálogo interreligioso fue el único que recibió una ovación de pie. Dijo que su mensaje fue para condenar el asesinato de seres inocentes en Palestina y afirmó que la crítica de los opositores es profundamente hipócrita e ignorante.

“Que me diga el PRI y el PAN y Movimiento Ciudadano que están de acuerdo en que hayan asesinado a 18 mil niños y niñas en Palestina, que están de acuerdo en que haya asesinado a 19 mil mujeres, que están de acuerdo en que hayan asesinado a civiles mujeres y hombres”.

El senador morenista señaló que en la audiencia con el Papa León XIV estaba “medio PAN”, entre senadores, diputados federales y diputados locales.

“Estuvo el hipócrita de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y están que echan espuma por la boca porque yo llegué en mi condición de presidente de la Cámara de Senadores de México”, presumió.

“Aquí estaba por ejemplo Margarita Zavala, nadie los critica de que vinieron y tal y cual son, francamente algunos muy hipócritas, que se las dan de creyentes y son terribles, te apuñalan por la espalda apenas salen de la audiencia con el Papa, a pesar de que llamó al servicio o al compromiso, a la honestidad, a atender a los más pobres, es lo que hace nuestro movimiento”.

Fernández Noroña aseguró que al expresidente Calderón “le fue muy mal” en El Vaticano, porque

“Ahí lo pusieron pinto. ‘Espurio y borracho’, fuerte ahí, yo ni lo vi, ni lo vi. Me dijeron antes de que yo llegara que ahí estaba, pero ahora sí que estaba ‘hasta atrás’ Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, para no desentonar estaba ‘hasta atrás’, y yo estaba en la sala, así es que ni lo oí, ni a la salida, ni en ningún momento, nunca era muy era muy grande el número de gente”.

