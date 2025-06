Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del Partido del Trabajo en la Cámara Alta, informó que fue invitada a presidir la Mesa Directiva del Senado, propuesta que calificó como un “alto honor” y una distinción a su trayectoria legislativa.

En entrevista, Bañuelos destacó que la alianza con Morena no solo es electoral, sino también política y legislativa, por lo que hay posibilidades de que a través de un acuerdo, una senadora que no pertenece a Morena encabece la Mesa Directiva.

Aunque no reveló si fue el coordinador de Morena, Adán Augusto López, quien le hizo la invitación, expresó su disposición a relevar en el cargo a Gerardo Fernández Noroña a partir del 1 de septiembre.

“El simple hecho de que se me haya considerado, la verdad es que es para mí una alta distinción, un alto honor. Dejaremos que decidan nuestros compañeros, no está impedido por el reglamento, puede ser a final de cuentas quien proponga el grupo mayoritario y yo me siento, insisto, sumamente halagada con la invitación que he recibido.

“También, es un reconocimiento a la trayectoria legislativa que hemos tenido y bueno yo aprecio mucho que se esté considerando la posibilidad de que su servidora, Geovanna Bañuelos, pueda ser la presidenta del Senado de la República el próximo año legislativo”, declaró.

La legisladora petista expresó su respeto por las senadoras de Morena que también aspiran al cargo y se pronunció a favor de construir una candidatura de unidad.

“Debemos esforzarnos para que la votación sea por consenso; es un buen mensaje”, afirmó.

Finalmente, subrayó que la presidencia del Senado deberá recaer en una mujer, como se acordó desde el año pasado, y recordó que la elección se realizará a finales de agosto.

Las senadoras de Morena Verónica Camino e Imelda Castro también aspiran a presidir la Mesa Directiva del Senado, lo que se definirá a finales de agosto.

