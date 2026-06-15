Luego de su presentación en la Copa del Mundo, Brian Gutiérrez ha despertado el interés de varios clubes europeos, que ven en el mexicano una opción atractiva para reforzarse una vez concluido el torneo de la FIFA.

Entre los equipos interesados destaca un importante conjunto de Francia, que ya sigue de cerca al futbolista de Chivas y que en los próximos días estaría preparando una oferta formal por sus servicios. Cabe recordar que el jugador llegó al club rojiblanco tras su etapa en la MLS.

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De acuerdo con información del especialista en fichajes César Luis Merlo, Gutiérrez ha llamado la atención de un equipo de gran nivel, que buscará llevarlo al futbol del Viejo Continente.

El reporte añade que en el entorno de Chivas, institución que adquirió su pase por alrededor de cinco millones de dólares, se ha fijado un precio cercano a los diez millones para negociar su salida.

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Mientras se abre el panorama en el mercado de fichajes, el futbolista se mantiene concentrado con la Selección Mexicana, enfocado en el segundo partido del torneo frente a Corea del Sur, considerado el rival más exigente del Grupo A.