Hugo López-Gatell, recién nombrado representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue la manzana de la discordia en la sesión del Senado de la República. Morena y sus aliados impidieron que el Pleno del Senado rindiera un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en México a causa de la pandemia de Covid-19, como lo solicitó la bancada de Acción Nacional.

La propuesta fue presentada por el senador panista Mario Humberto Vázquez Robles, quien pidió rendir homenaje a las personas fallecidas durante la emergencia sanitaria y, además, responsabilizó a López-Gatell por la gestión de la crisis.

“Propongo también un minuto de silencio por las muertes que ocasionó la mala política en salud de López-Gatell, a quien por cierto hoy han enviado a la OMS a representar a México”, expresó desde tribuna.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sometió la solicitud a votación económica, pero aclaró que no permitiría que se utilizara el pleno para politizar el tema ni para el golpeteo contra el exsubsecretario de Salud.

“Si quieren meter la agenda política por la puerta trasera sobre el nombramiento de Hugo López-Gatell, esta Presidencia no lo va a permitir. Si ustedes quieren responsabilizar a un funcionario de las muertes que hubo por el Covid, esta Presidencia tampoco lo va a permitir”, señaló Noroña, quien respaldó la designación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara rechazó tajantemente la propuesta del PAN, al considerar que se trató de una provocación de “baja calidad”.

“Lo demás se me hace un poco hipócrita, rastrero, de mala entraña, meter esa agenda con un tema que tanto duele a los mexicanos”, dijo Huerta, quien defendió el trabajo del personal médico durante la pandemia.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, lamentó el nombramiento del exsubsecretario de Salud como representante de nuestro país ante la OMS. “Este no debe de ser un premio a la impunidad. López-Gatell debe estar en la cárcel, no debe estar en la Organización Mundial de la Salud, les parezca o no les parezca”, enfatizó desde su escaño.

La senadora del PRI, Cristina Ruiz, al hacer uso de la tribuna, cedió un minuto de su intervención para guardar silencio en honor a las víctimas, e invitó a sus compañeros a ponerse de pie.

Aunque Fernández Noroña advirtió que los oradores no están facultados para hacer ese tipo de llamados, reconoció su derecho a usar su tiempo como lo desee.

“Va a continuar la intervención y si la compañera desea hablar o guardar silencio los cinco minutos incluidos, es su derecho. Y esta presidencia le desea larga vida a Hugo López-Gatell”, ironizó el presidente del Senado.

Todo comenzó cuando se discutía la minuta sobre la nueva Ley de la Guardia Nacional y la senadora priista Edna García Gordillo propuso un minuto de silencio “por las más de 200 mil mexicanas y mexicanos que han perdido la vida en los últimos siete años a causa de la violencia imparable en nuestro país”.

El presidente del Senado concedió el minuto de silencio, pero lo planteó en estos términos, lo que encendió los ánimos entre la oposición:

“Esta Presidencia pide que guardemos un minuto de silencio por todas las personas asesinadas durante la guerra contra el narco del gobierno usurpador de (Felipe) Calderón; contra las personas asesinadas del gobierno de Enrique Peña Nieto; contra las jóvenes y jóvenes que lucharon contra regímenes dictatoriales en la década de los 70’s y que fueron asesinados o que viven aún sus familiares, la pesadilla de ser víctimas sus familiares de desaparición forzada y las decenas de miles, sino es que más, de personas que murieron por la pobreza, la desigualdad y la injusticia durante los gobiernos del PRI y del PAN”.

Entonces, el panista Mario Vázquez pidió la palabra para solicitar “un minuto de silencio por las muertes que ocasionó la mala política en salud de López-Gatell, a quien por cierto hoy enviaron, han enviado a la OMS a representar a México”.

Fernández Noroña puso a votación de la Asamblea la propuesta, que fue desechada por la mayoría oficialista. El presidente de la Mesa Directiva insistió en que no estaba a debate el nombramiento de Hugo López-Gatell.

“Si piden un minuto de silencio por las víctimas del Covid, pues, perfectamente atendible. Si piden un minuto de silencio por las víctimas del Covid,y se las responsabilizan a Hugo López-Gatell, yo pediré que esta Asamblea determine si otorgamos ese minuto de silencio”, había advertido.

Al final, la senadora cedió un minuto de su tiempo en tribuna para el minuto de silencio en memoria de las víctimas de Covid, al que no se sumaron Morena y sus aliados.

López-Gatell debe estar en la cárcel, no en la OMS, acusa oposición

Los coordinadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado rechazaron la designación de Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, al considerar que su actuación en la pandemia de Covid-19 fue criminal y catastrófica.

El líder de la bancada panista, Ricardo Anaya, recordó que en nuestro país perdieron la vida 800 mil personas y muchas de esas muertes se pudieron evitar.

“Y estaba al frente este doctor que el pueblo de México ha bautizado como el ‘Doctor Muerte’, el que negó la necesidad del uso del cubrebocas, el que ocultó el número real de personas que habían perdido la vida, el que gestionó muy mal el tema de las vacunas. Una persona que inclusive algunos días tuvo el descaro de reírse, de burlarse del dolor de las familias mexicanas. Que a esa persona calificada por muchas mexicanas y mexicanos como el ‘Doctor Muerte’ se le nombre ante la Organización Mundial de la Salud, pues es una absoluta falta de respeto”, afirmó.

En una carta dirigida al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el senador panista Marko Cortés le pidió que evalúe con rigor la idoneidad del nombramiento de López-Gatell para representar a México ante la institución, pues la OMS, como referente mundial en salud pública, merece contar con representantes cuyo historial refleje transparencia, eficacia y un compromiso inequívoco con los principios y estándares internacionales que la organización promueve.

Además, recordó que el PAN lo denunció penalmente por negligencia criminal.

“Como subsecretario y responsable de la estrategia nacional contra la pandemia de Covid 19 Hugo López-Gatell adoptó decisiones que se apartaran de las recomendaciones de la o MS contradiciendo lineamientos internacionales y desestimando prácticas sanitarias de probada eficacia.

Asimismo, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Manuel Añorve, advirtió que “el sátrapa asesino de López Gatell debe estar en la cárcel” por su catastrófica gestión de la pandemia.

