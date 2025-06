En el marco del sexto aniversario de la Guardia Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a los elementos de dicha corporación actuar con valentía, honestidad e integridad, así como nunca negociar sus valores.

Indicó que, hoy más que nunca México necesita servidores públicos valientes, pero no solo los que corren al peligro sino el que tiene el valor de ser íntegros en lo pequeño y en lo grande, es decir que él no negocia sus valores ni traiciona a su conciencia.

"Queridas y queridos miembros de esta honorable institución sepan que su labor no solo es operativa es moral, es ética, es ejemplar, es valentía", comentó la mandataria federal.

Les dijo que cada acto, cada decisión que toman, deja una huella, "ustedes están llamados a hacer historia a inspirar a las y a los niños de México a las y los jóvenes de México por eso no basta con ser fuertes hay que ser siempre valientes".

"El uniforme que llevan debe ser siempre un símbolo de honestidad de ejemplo al pueblo de México de valentía y ese símbolo debe decir a todo México: "Aquí hay hombres y mujeres que no solo están dispuestos a defendernos, sino a hacerlo con ética con lealtad con amor, con amor al pueblo y a la patria con valentía"".

En ese sentido, Claudia Sheinbaum agradeció a los elementos de la Guardia Nacional a nombre de la patria por su valentía y no rendirse en su labor que han desempeñado durante los últimos años.

Destacó que es una institución que cada día se consolida para garantizarla protección de la paz y la seguridad ya que en nueve meses han colaborado para que con el resto de las instituciones haya una disminución de 25 % del homicidio: "Esto no hubiera sido posible sin la Guardia Nacional en una estrategia integral humanista, pero firme en la defensa del pueblo se ha atendido la seguridad".

"(...) aunque el camino sea largo y esté lleno de obstáculos que no use el uniforme como escudo para la arrogancia, sino como un sí de humildad (...) cuando un miembro de la Guardia Nacional actúa con verdad con transparencia con justicia honra no solo su uniforme honra el alma de nación y es ser valiente no es quien grita más fuerte, sino el que habla con la verdad", aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

General Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional. Foto: Especial

Guardia Nacional cumplirá misiones con lealtad, honor y patriotismo: comandante Cortés Hernández

Durante la Ceremonia del Sexto Aniversario de la Guardia Nacional (GN), el general Hernán Cortés Hernández, comandante de la corporación, dijo que cumplirán las misiones con lealtad, honor y patriotismo.

Agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum que desde el inicio de su administración se preocupó por impulsar la consolidación de este proyecto que representa el anhelo colectivo de las y los mexicanos para garantizar la seguridad, la justicia y la paz.

“Las mujeres y hombres que integramos la Guardia Nacional nos sentimos muy honrados de contar con su presencia en esta ceremonia del sexto aniversario de la máxima institución de seguridad pública que hoy es una realidad para el pueblo de México”, aseveró el comandante en las instalaciones del Campo Deportivo Militar Marte” ante cientos de uniformados.

Agregó que la construcción de las grandes instituciones es un proceso continuo que permea a través del tiempo y requiere de la participación activa y la entrega de cada uno de los integrantes.

El general Cortés Hernández expresó que esta evolución se fortalece con la formación en valores, disciplina y lealtad institucional, preceptos fundamentales para hacer frente a cualquier desafío.

Llamó a los efectivos de la GN sentirse orgullosos de formar parte de una institución que avanza a paso firme a su total consolidación, una institución que hoy tiene prestigio, identidad propia y sobre todo la confianza de la sociedad.

“Ahora nos corresponde mantener este impulso, cumpliendo cada una de las tareas con profesionalismo, integridad, honor, apegados siempre a la normatividad vigente y con respeto a los derechos humanos.

“Que sea el marco de este sexto aniversario el espacio ideal para reafirmar el compromiso que tenemos con México, conscientes del objetivo principal de esta institución de Seguridad Pública, trabajamos hombro con hombro y con la sociedad para un país más seguro”, enfatizó ante cientos de elementos de la GN.

El comandante señaló que en el Congreso de la Unión transita la aprobación de las leyes secundarias de la Guardia Nacional que permitirán armonizar con la reforma constitucional del 30 de septiembre del 2024, los artículos 13, 21 y 89 fracción sexta en materia de Guardia Nacional, que brindará el respaldo jurídico para salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

“Sin duda, estos ordenamientos legales impulsarán aún más nuestra fortaleza institucional y garantizarán la permanencia de la Guardia Nacional y por ende también la fortaleza del Estado Mexicano, nos enorgullece ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional”, sostuvo.

