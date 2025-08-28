El encontronazo entre el dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, llegó al pleno del Consejo General del INE, donde los representantes de partidos intercambiaron acusaciones de “porros”, “provocadores” y “violentos”.

El primero fue el representante de Morena, Guillermo Santiago, quien dijo que Alito no es un perseguido político, sino un “delincuente con fuero”, al tiempo que mostró imágenes del pleito ocurrido ayer en el Senado.

“Y de una vez le digo al representante del PRI, que a ver si me viene a golpear también, porque sabemos que es el sello de la casa del PRI, de su dirigente del PRI, Alito Moreno; su Coordinador en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira y el Presidente de la Comisión de Juventud, imagínense, que actuaron como viles porros para justamente atacar al Presidente del Senado y a un trabajador”, señaló el diputado morenista.

El diputado de Morena, Guillermo Prieto, calificó como artero y cobarde el ataque hacia legisladores y colaboradores de su partido en el Senado, y afirmó que hay elementos para proceder legalmente ante la Fiscalía General de la República.

“Pero portarse como energúmenos y agredir físicamente a otros compañeros legisladores y hacerse las víctimas todavía para rematar es inconcebible, es el colmo del cinismo que ha caracterizado lamentablemente al priismo rancio”, expresó.

Los aliados de la 4T, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, se mantuvieron al margen de la discusión, tanto para salir a la defensa de Fernández Noroña, como para arremeter contra el líder priista.

Respondió el diputado del PRI, sostuvo que no hay elementos para desaforar a los legisladores implicados en el altercado de ayer, y señaló una persecución política.

“En el caso de Gerardo Fernández Noroña, no necesita presentación en este Consejo General, todos lo conocemos, aunque ahora parece que el Representante de Morena no lo conoce. Es un personaje controvertido, polémico y, ¿por qué no decirlo?, un provocador natural”, dijo.

En tanto, la diputada del PRI, Marcela Guerra, también señaló a Gerardo Fernández Noroña por ser una persona que ejerce violencia política en razón de género.

Se sumó el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, quien apuntó que “el mayor porro de este país es Noroña”, porque cada vez que habla ofende, trasgrede, señala, imputa, desafía, reta.

“Además de que son chillones, porque son chillones, son provocativos, son agresores”, dijo.

El morenista Guillermo Santiago respondió al representante del PAN: “Miren las palabras que dijeron: chillones, provocativos, sí se dan cuenta que los revela con un perfil psicópata, prácticamente la víctima tiene la culpa de porqué la golpearon, eso es inadmisible en un país que ha sufrido tanta violencia, no podemos normalizar estas acciones, han perdido toda brújula moral y ética, han perdido todos los valores”, aseveró.

Pese a que el tema a discutir eran los lineamientos de la lista nominal para las elecciones de Coahuila en 2026, los partidos tomaron la palabra para tornarlo en una discusión política, sin que la presidenta Guadalupe Taddei interrumpiera sus participaciones.

Esto le valió el reclamo de sus pares, como la consejera Carla Humphrey que le solicitó a la presidencia “que con base en el propio Reglamento de sesiones que todas y todos conocemos, pues se suspenda la intervención de cualquier persona que no se esté ajustando al orden del día que estamos desahogando para esta sesión”.

