El presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña se mostró molesto y se salió de una entrevista con José Cárdenas de Radio Formula, luego de que el periodista dijera que junto con Alejandro "Alito" Moreno "se agarraron a golpes".

De inmediato, el senador morenista interrumpió la participación del conductor diciendo que le mostrara el video donde se ve agarrando a golpes al líder tricolor.

"¿Se agarran a golpes?, a ver muéstrame el video donde estoy agarrándolo a golpes. Muéstrame el video por favor", dice Fernández Noroña.

Alito Moreno y Fernández Noroña se agarran a golpes al término de la sesión de la Comisión Permanente (27/08/2025). Foto: Captura de video

Pepe Cárdenas responde que hay un solo video donde se observa que "le avientas un manazo".

El presidente del Senado se mostró molesto diciendo que vea el video y que lo único que dice es "no me toques".

"Ve quién me está golpeado, ve quien me esta agrediendo. Ahí va el golpe a la cara (...) ahí están golpeando a Emiliano, ¿de qué me hablas?".

Desde su pantalla, el senador morenista alzó la voz y dijo "perdón, no puedo continuar esta conversación, no puedo mantenerme tranquilo y sereno cuando hay tal nivel de majaderías".

Además arremetió contra la cobertura del caso en los medios de comunicación diciendo que "sean serios por una vez en su vida, sean decentes por una vez en su vida" y que "por una vez en su vida no justifiquen al fascismo".

Finalmente dice que no le ve sentido a platicar en esas circunstancias y agregó que mientras la prensa "no tenga un poquito de seriedad", no le ve sentido a seguir en la entrevista "hoy es injustificable, hoy no pueden defender eso, y no solo lo están defendiendo si no lo están festinando", concluyó.

Agresión es histórica, señala Noroña

Por medio de su canal oficial en Youtube, Fernández Noroña dijo que los medios están justificando una "agresión cobarde" planeada en su contra.

Contó que Alito lo empieza a tocar y decirle que lo va a golpear, además de que lo estampa contra la pared y le da un golpe de rozón en la cara.

El morenista condenó la agresión de Alito contra Emiliano González González, colaborador de Noroña que resultó lesionado tras ser golpeado en la trifulca.

Acusó al diputado Erubiel Alonso Que y Carlos Gutiérrez Mancilla de también agredir al trabajador y dijo que el líder priista amenazó de muerte a Emiliano tras, incluso, agredirlo en el piso.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente este 20 de agosto de 2025. Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro

Agregó que el dirigente nacional del PRI a él también lo amenazó con golpearlo y matarlo y dijo que es "gravísimo" lo que pasó en el Senado. "Es gravísimo, nunca en la historia del Congreso Mexicano habían agredido físicamente al presidente en la Presidencia", expresó.

Dijo que presentará la denuncia por lesiones y daños a la propiedad privada ante la FGR porque fue en un recinto federal y espera que, una vez que se arme la investigación, se le solicite el desafuero al dirigente tricolor.

