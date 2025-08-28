Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, lamentó los hechos de violencia en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y argumentó que por cualquier delito se puede solicitar el desafuero del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

En entrevista en la reunión plenaria de senadores de Morena, dijo que los hechos deben investigados a fondo por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Bueno, por cualquier delito, por cualquier delito se pueden pedir desafueros. Vamos a ver en qué terminan las investigaciones de la Fiscalía”, dijo al ser cuestionada sobre la viabilidad de un proceso contra Moreno.

Asimismo, consideró como “muy lamentables” y “reprobables” las escenas de violencia que se registraron en el recinto legislativo.

Aclaró que al margen de este episodio, el gobierno federal mantiene como prioridad la construcción de un “nuevo andamiaje constitucional y legal” en el país, en el que se insertará la próxima reforma electoral.

Aclaró que dicha iniciativa aún no se presentará en este periodo legislativo, pues antes habrá un amplio proceso de consulta: “Va a ser una gran auscultación, va a haber un gran movimiento para escuchar todas las voces”.

Sobre la transformación en curso del Poder Judicial, Godoy sostuvo que se trata del inicio de una nueva etapa. “Es el fin de una era que, desafortunadamente, al final se caracterizó por tomar posiciones políticas más que jurídicas”.

Descarta Mier que proceda desafuero contra Alito

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, descartó que una eventual solicitud de desafuero en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, por el altercado de violencia que protagonizó con Gerardo Fernández Noroña, pueda proceder.

Expuso que es un proceso, tiene que presentarse la querella, iniciarse las diligencias, integrarse la carpeta de investigación, determinarse las lesiones y los daños en propiedad ajena y después ya si hay lugar, se procederá conforme a lo que establece la ley y el procedimiento que corresponda.

“Yo creo que no alcanza, por su naturaleza, habría que verlo, no soy médico legista, la posibilidad de que se le inicie un procedimiento en Cámara de Diputados, sea el inicio del juicio político o sea el desafuero”.

“Yo creo que no. Habría que ver lo que determinen las investigaciones y la determinación del médico legista y no soy Ministerio Público”, dijo en entrevista al ser cuestionado sobre si es viable el desafuero de "Alito" Moreno.

“Pero yo creo en términos políticos que es más grave los actos de corrupción en Campeche que lo que sucedió ayer. Es lamentable, es un retroceso en la política”, agregó en el marco de la plenaria de senadores de Morena.

