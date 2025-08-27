Luego de que el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña y el senador del PRI Alejandro ‘Alito’ Moreno, protagonizaron un enfrentamiento en la sesión de la Comisión Permanente, que dejo a un trabajador herido, senadores y diputados se han pronunciado en redes sociales.

La agresión quedó grabada en distintos videos, en los que se observa participar en la trifulca al diputado del PRI Carlos Gutiérrez Mancilla, quien jalonea y prolifera insultos contra el presidente de la Mesa Directiva.

Fernández Noroña declaró que denunciará penalmente al priísta por lesiones y daños a la propiedad, en una “agresión planeada, con alevosía y ventaja”.

🚨#AlMomento Alejandro Moreno y Fernández Noroña se enfrentan al término de la sesión de la Comisión Permanente. pic.twitter.com/Ump8WnA7wN — El Universal (@El_Universal_Mx) August 27, 2025

Hasta ahora, la presidenta de Morena Luisa María Alcalde Luján se pronunció al respecto, así como algunas figuras políticas que presenciaron la agresión:

"Autoritarios, intolerantes y corruptos": Luisa Alcalde

La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que lo sucedido en la Comisión Permanente muestra de cuerpo entero al PRIAN y, particularmente, al presidente priísta Alejandro Moreno Cárdenas.

"Siempre han sido autoritarios, intolerantes y corruptos", añadió.

De acuerdo con Alcalde Luján, mientras lo peor de la política se hunde en el rencor y en la violencia, en Morena se sigue avanzando en el Segundo Piso de la Transformación del país.

Por tanto, condenó la violencia y agresiones y externó su respaldo al senador Gerardo Fernández Noroña y otros compañeros del Congreso.

"El porro violento de Alito agredió de manera brutal a Emiliano": Andrea Chávez

Andrea Chávez, senadora de Morena por Chihuahua, condenó la violencia y exigió la expulsión de Alito Moreno del Congreso de la Unión.

"Al terminar la Sesión Permanente, el porro violento de Alito Moreno agredió de manera brutal a Emiliano, trabajador del Senado, y al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña", lamentó.

Por lo anterior, agregó que la desesperación de la oposición se multiplica "a la misma velocidad que pierden poder".

Según Chávez, la oposición agredió al presidente del Senado, le propinó una paliza a un trabajador y solicitan una invasión en medios extranjeros, en alusión a las entrevistas que la senadora panista Lilly Téllez ha concedido a FOX en las últimas semanas.

"Qué lamentable pensar que esta gente gobernó por 90 años", escribió la legisladora chihuahuense.

"Entre mayor es la irrelevancia de la oposición, más crece su beligerancia": Dolores Padierna

La diputada Dolores Padierna, quien durante la pelea se colocó entre Fernández Noroña y Alito Moreno para detener el conflicto, escribió en sus redes sociales que entre mayor es la irrelevancia de la oposición, más crece su beligerancia.

Padierna condenó que ahora se llegue a la violencia, mientras que desde el oficialismo siempre "se ha luchado pacíficamente".

"Condenamos a quienes pretenden normalizar agresiones como la ocurrida hoy. Un abrazo afectuoso y toda mi solidaridad con el Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña", manifestó.

El PRI ahora "quiere victimizarse": Lilia Aguilar Gil

La diputada federal del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, compartió videos del percance en sus redes sociales oficiales, asegurando que el PRI ahora "quiere victimizarse" después de los actos cobardes de Alito Moreno, Eruviel Ávila y Carlos Mancilla, a quien llamó "el más porro de todos".

La legisladora criticó que, en el piso, los "gallitos" golpearon a un ciudadano, que fue identificado como Emiliano González González, responsable de redes sociales de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara alta.

Viralicemos estos videos.. porque el PRI quiere ahora victimizarse después de los actos cobardes de @alitomorenoc @eruviel_avila y el más porro de todos @CarlosGMancilla donde en el piso; gallitos agarran a golpes a un ciudadano! Vaya hombrecitos pic.twitter.com/vDfkDwh7Bx — Lilia Aguilar Gil (@liliaaguilarmx) August 27, 2025

"Nunca me había tocado presenciar un episodio tan violento": Jorge Carlos Ramírez

El vicepresidente del Senado Jorge Carlos Ramírez Marín compartió un video del momento de la agresión y escribió que "en todos mis años como legislador, nunca me había tocado presenciar un episodio tan violento".

Agregó que es "lamentable" este hecho como "el ocurrido hoy en el Senado".

Condenó la agresión diciendo que "nada justifica la violencia en ninguna parte y mucho menos en un Parlamento".

Por medio de su cuenta de X, recordó que "estos espacios deben ser siempre ejemplo de diálogo, respeto y construcción de acuerdos", sin embargo, lo ocurrido este 27 de agosto, demostró lo contrario.

Senadores de Morena cierran filas con Noroña; "el PRI está acabado", dicen

La senadora Laura Itzel Castillo, ficha fuerte de Morena para presidir el Senado, respaldó al actual presidente de la Cámara alta y aseguró que lo suscitado en la Comisión Permanente no fue un enfrentamiento, sino una agresión "con sus viejas prácticas porriles".

Martha Lucía Micher también mostró su solidaridad a Noroña y reprobó "tajantemente" el comportamiento de los legisladores priistas, encabezados por Moreno Cárdenas.

"Cuando no hay argumentos, la violencia se impone. No hay justificación para el atropello que acabamos de presenciar", indicó.

De igual forma, Verónica Camino Farjat acusó a la oposición de "porros" y "traidores a la patria".

Luis Fernando Salazar, senador de Coahuila, aseguró que el PRI está acabado y es a manos de su líder. "Lo que sucedió hoy es una muestra de lo que son capaces a la vista de todos. Son criminales, delincuentes, pandilleros, abusivos", acusó.

Carlos Gutiérrez Mancilla en silencio

Pese a que participó en la agresión, el diputado del PRI Carlos Gutiérrez Mancilla, quien jala al presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña y además de propina un sape, aún no se ha pronunciado al respecto.

En respuesta y a través de redes sociales, el priista ha compartido mensajes de usuarios en redes sociales que lo definen como "héroe" y su "nuevo admirador" tras la polémica en el Senado.

"Para mi el Diputado Mancilla es un HEROE de la patria al igual que el Diputado Alito Moreno", se lee en un retuit posteado desde su cuenta oficial.

"Siempre de tu lado Alito Moreno", escribe otro de los usuarios que ahora forman parte de las publicaciones compartidas del priista.

El diputado del PRI Carlos Gutiérrez Mancilla también participó en la riña contra Noroña (27/08/2025). Foto: Captura de pantalla

"¡En el PRI no nos vamos a callar!": Manuel Añorve Baños

El senador de la bancada priista Manuel Añorve Baños contestó por medio de redes sociales diciendo que "¡En el PRI no nos vamos a callar!".

Por medio de su cuenta de X explicó que "en Conferencia de Prensa dejamos claro que el bloque autoritario de Morena se negó a darnos la palabra en múltiples ocasiones, a pesar de los acuerdos previos. Y que Noroña, con sus provocaciones constantes, reventó la sesión, atacando de manera directa a la oposición".

Luego de estar presente en la sesión del Senado donde ocurrió el conflicto, escribió que "ante la cerrazón de sus integrantes, no podemos quedarnos callados".

"En el PRI vamos a seguir alzando la voz, porque no vamos a permitir que el autoritarismo domine nuestro país", finalizó.

"Morena hundió a México": Rubén Moreira

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados Rubén Moreira, quien estuvo presente viendo la agresión, compartió un video de Noroña y dijo que "este es quién conduce el Senado Mexicano. El Canal del Congreso", además arremetió diciendo que "Morena hundió a México y hoy provoca la polarización".

También dijo que "omiten las amenazas de este tipo", haciendo referencia al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

