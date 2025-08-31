Ayer por la mañana, la bancada de Morena en San Lázaro recibió su jalón de orejas por los excesos cometidos por algunos de sus integrantes. En plena reunión plenaria, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, inició su discurso en contra de los lujos y los excesos, que tanto ha criticado el régimen a las administraciones pasadas de la oposición, pero que algunos de los legisladores guindas han caído en la tentación.

Rosa Icela Rodríguez puso énfasis en que “la austeridad republicana es la base de la justicia social de la Cuarta Transformación”, flanqueada, entre otros, por Arturo Ávila, Pedro Haces, Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna, señalados por no apegarse a la austeridad promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante el auditorio Aurora Jiménez llenó por diputados, asesores e invitados, la titular de Gobernación fue clara y contundente:

“La austeridad no es un eslogan, es un principio rector de nuestro movimiento, de nuestro gobierno, es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado. Desde el Poder Ejecutivo y Legislativo sigamos honrando el respaldo que Morena ha recibido de millones y millones de mexicanas y mexicanos, haciendo honor al origen de este movimiento”.

El mensaje fue recibido por los integrantes del presídium con seriedad, sin inmutarse, mientras que la funcionaria fue interrumpida en tres ocasiones por aplausos esporádicos en señal de aprobación al regaño.

Al terminar su discurso, el diputado Pedro Haces, señalado por viajar frecuentemente a Estados Unidos, Italia, Francia, entre otros países, la felicitó con un apretón de manos. Al líder sindical le han criticado la posesión de un rancho de ocho hectáreas en el Ajusco, con plaza de toros, salón de fiestas y hotel, en donde realizó una fiesta en agosto del año pasado con los diputados electos.

Luego, siguió el coordinador Ricardo Monreal, quien besó en la mejilla a Rosa Icela Rodríguez y la invitó a sentarse. En noviembre del año pasado, el líder morenista fue visto viajando en helicóptero, y al admitirlo, incluso, aseguró que lo hacía con frecuencia y lo seguiría haciendo.

A Monreal también se le cuestionó sobre su viaje a España, en julio pasado, por presuntamente hospedarse en un hotel de lujo, en donde tomó unos días de vacaciones, acompañado de su esposa. El líder de Morena en San Lázaro se defendió y dijo “tener derecho a viajar”.

Al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, quien también se encontraba en el presídium, sentado a lado de Monreal, también se le ha criticado por accesorios y ropa de lujo.

La funcionaria federal hizo el llamado a la austeridad, también en el marco del escándalo por la casa de 12 millones de pesos del senador morenista Gerardo Fernández Noroña; las vacaciones en Tokio del secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, y las vacaciones de varios legisladores en países europeos.

La funcionaria llamó a los diputados de Morena a aprobar la reforma electoral que propondrá el próximo año el Ejecutivo, y “vencer” nuevamente a la oposición.