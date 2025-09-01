La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó a la Cámara de Diputados, el primer informe de gobierno de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Ocurrió en un acto protocolario que duró menos de 10 minutos, y en el que no hubo discurso por parte de la funcionaria federal, a diferencia del año pasado, cuando la entonces titular de la Segob, Luisa María Alcalde se tomó más de 20 minutos para ofrecer un discurso.

Rodríguez Velásquez llegó a las 16:45 horas, y fue recibida por el Coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, además de Dolores Padierna, y Alfonso Ramírez Cuéllar, entre otros legisladores.

Lee también Gobernadores de todas las bancadas, la reaparición de Andy López y desde casa; en fotos, el primer informe de gobierno de Sheinbaum

La encargada de la política interior de nuestro país, entró al salón de plenos en punto de las 17:00 horas, caminó durante nueve minutos entre diputadas y diputados de Morena, PT y PVEM quienes le pedían fotografías.

Ya en la tribuna, la Secretaria entregó el informe al Presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, se tomaron la fotografía oficial, mientras los congresistas guindas gritaban: “Es un honor, estar con Claudia hoy”.

“Hemos recibido de manos de la Secretaria de Gobernación el primer informe de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, daré cuenta con el oficio que se ha recibido, y a continuación agradecemos su presencia secretaria y le agradeceré a la comisión que le acompañe cuando usted decida retirarse”, declaró Gutiérrez Luna.

Lee también Gobernadores de Morena y de oposición respaldan a Sheinbaum; destacan avances tras primer informe de gobierno

El informe detalla la política interior, política exterior, política económica y política social que implementó el gobierno federal a lo largo del primer año de gobierno de Sheinbaum Pardo. Tras la entrega, diputadas y diputados convocarán a funcionarios para comparecer y explicar el contenido del mencionado informe.

Entrega del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados (1/09/2025). Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Entrega del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados (1/09/2025). Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em