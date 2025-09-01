Con nuevo logo, ceremonia de purificación y nueva foto de la SCJN; así arranca nueva era del Poder Judicial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) subió a su página de internet la primera fotografía oficial de los nueve ministros electos que a partir de hoy integrarán el pleno del máximo tribunal del país.

Al centro de la imagen aparece el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, con una toga con atuendos indígenas en solapa y manga, en honor a los pueblos indígenas del país.

A la derecha de Aguilar Ortiz se encuentra la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien asumirá la presidencia de la Corte después de que Aguilar Ortiz concluya su periodo de dos años.

Lee también Fernández Noroña cuestiona a alcalde de Tepoztlán por cobrarle impuestos; "es un incompetente", dice

Después se encuentra las ministras Yasmín Esquivel Mossa, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa Betanzo, Giovanni Azael Figueroa y Aristides Rodrigo Guerrero.

Seis de los nueve ministros portan por primera vez la toga de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que asumirán esta noche en sesión solemne.

Ellos son: Hugo Aguilar Ortiz, María Estela Ríos González , Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa Betanzo, Aristides Rodrigo Guerrero y Giovanni Azael Figueroa.

Lee también Retraso de aranceles de EU fue para renegociar en el T-MEC: Ebrard; "el 80% de exportaciones mexicanas no pagan tarifa", asegura

Como primera actividad del día, el ministro presidente electo, Hugo Aguilar Ortiz, y la ministra Lenia Batres Guadarrama acudieron esta mañana a la zona arqueológica de Cuicuilco, al sur de la Ciudad de México, para participar en una ceremonia de consagración de los bastones de mando organizada por diversas comunidades indígenas y afromexicanas.

"Estamos iniciando algo nuevo, yo quiero decirles que no solo somos materia también somos inteligencia y somos espíritu, por eso hoy quisimos iniciar nuestras actividades con la guía de nuestras sabias y nuestros sabios con la ceremonia de consagración de los bastones de mando que hoy vamos a recibir ", indicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr