San Lázaro, sin acuerdo para renovar presidencia de la Mesa Directiva; Gutiérrez Luna se queda cinco días más

Ante la imposibilidad de llegar a acuerdos para determinar quién presidirá la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados durante el segundo año de sesiones de la 66 Legislatura, la sesión de este domingo concluyó con el aval a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para posponer la elección para el 5 de septiembre.

La sesión, programada para iniciar a las 17:00 horas, comenzó en punto de las 20:20 horas y duró apenas siete minutos, solamente para declarar que no hay condiciones para elegir a quien ocupe la Presidencia.

“Toda vez que aún no se genera el consenso requerido para alcanzar la mayoría calificada que establece la ley para asegurar el ejercicio de las funciones constitucionales de esta cámara, y en tanto se logran los entendimientos necesarios para la integración y elección de la Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio de la 66 legislatura, se estará a lo que dispone la segunda porción del numeral 7 del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: “El proceso será conducido por los integrantes de la Mesa Directiva que concluye su ejercicio, y si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada requerida esta mesa continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes con el fin de que se logren los entendimientos necesarios”, leyó el secretario de acuerdos, seguido de la entonación del himno nacional para cerrar la sesión.

Lee también PAN define perfiles para presidir la Mesa Directiva en San Lázaro; Döring, Zavala y López Rabadán, entre las propuestas

“No hay crisis política”: Ricardo Monreal

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que no hay acuerdo sobre qué legislador de la bancada panista presidirá la Cámara de Diputados durante la próxima legislatura que comienza el 1 de septiembre, por lo que la actual Mesa Directiva, encabezada por Sergio Gutiérrez Luna, se extendería por cinco días más.

“Hoy no creo que renovemos Mesa Directiva. Va a ser hasta los próximos días. No hemos logrado el consenso sobre esta situación. Aunque tengo confianza en que lo vamos a lograr. Pero hoy no va a ser fácil”, dijo el morenista a medios de comunicación.

Explicó que no hubo condiciones porque no se reunió la mayoría calificada y que, por tanto, queda extendida la Mesa Directiva actual por cinco días más, dentro de los cuales, dijo, tiene mucha confianza en que se logrará el acuerdo.

Monreal Ávila detalló que, con este acuerdo, se busca lograr “estabilidad política y gobernabilidad” en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el coordinador morenista, no hay crisis política porque, señaló, esto se instala hasta pasado el quinto día.

“Si no logramos en el quinto día un acuerdo de renovación institucional de la Mesa Directiva, entonces sí estaremos incurriendo en una situación que puede provocar una crisis constitucional”, alertó.

Asimismo, hizo un llamado a continuar con el diálogo y aseguró que la bancada oficialista le dio su voto de confianza: “Me han dado toda la confianza para llevar a cabo los acuerdos”, mencionó.

Lee también PAN asistirá a toma de protesta de juzgadores en el Senado; Anaya pide que los nueve ministros escuchen a la oposición

Este domingo, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, dio a conocer que los cuatro perfiles propuestos por su bancada para la Presidencia de la Mesa Directiva son Margarita Zavala, Kenia López Rabadán, Federico Döring y Germán Martínez.

Sin embargo, subrayó que buscan darle prioridad a que sea una mujer quien encabece la Cámara baja, pero que los cuatro perfiles cuentan con una "sólida trayectoria" legislativa.

Lee también Fernández Noroña cuestiona a alcalde de Tepoztlán por cobrarle impuestos; "es un incompetente", dice

Sale Ricardo Monreal de reunión en la Junta de Coordinación Política este domingo 31 de agosto de 2025. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

“Tenemos una crisis, pero tenemos la capacidad para salir de la misma”: Moreira

Previamente, los coordinadores parlamentarios de todas las bancadas se reunieron para aprobar el mencionado acuerdo.

“Tenemos una crisis, pero estoy seguro que tenemos la capacidad de salir de la misma y cumplir con la ley”, declaró el líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira.

Reginaldo Sandoval, del PT, dijo que su bancada “no será obstáculo para que se cumpla la ley y logremos consensos en favor de México”.

Carlos Puente, del PVEM, declaró que “estamos viendo la mejor manera de construir la mejor integración de la Mesa Directiva. Estoy seguro que habremos de entregar buenas cuentas en tiempo y forma a México”.

Lee también Alito Moreno va directito al basurero de la historia, dice Luisa Alcalde; “él representa la corrupción y el cinismo”, acusa

La coordinadora de MC, Ivonne Ortega, detalló que espera que se logren los consensos necesarios para cumplir con la constitución y renovar la Presidencia, mientras que el líder del PAN, Elías Lixa, reiteró que “en este momento no existen condiciones para construir las dos terceras partes que nos impone como requisito la propia Constitución”.

Reiteró que las propuestas del PAN, para presidir la Mesa son Margarita Zavala, Kenia López Rabadán, Federico Döring, y Germán Martínez.

“Nunca es deseable en un parlamento no llegar a un acuerdo. Con buena voluntad hemos dejado la propuesta en manos de cada grupo para que hagan sus procesos y podamos superar esta situación. Tomamos esta determinación para el bien del ánimo de la Cámara y no entrar en situaciones de enconamiento”, indicó.

Finalmente, Ricardo Monreal reconoció la voluntad del resto de las y los coordinadores para dialogar.

Con el aplazamiento de la elección, será el morenista, Sergio Gutiérrez, quien reciba este lunes el informe presidencial, sesión que está citada a las 17:00 horas.

Reunión de la Junta de Coordinación Política este domingo 31 de agosto de 2025. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

Reunión de la Junta de Coordinación Política este domingo 31 de agosto de 2025. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/ml