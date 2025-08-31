El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, dio a conocer los cuatro perfiles que han propuesto para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, puntualizó que si bien, su carta fuerte es que haya una mujer, "la mayoría parlamentaria nos pidió darles propuestas".

Por lo anterior, indicó que los perfiles del PAN para Presidir la Mesa Directiva, son Margarita Zavala, Kenia López Rabadán, Federico Döring, y Germán Martínez.

Lee también Marko Cortés exige a Sheinbaum acuerdo binacional de seguridad con EU; pide acciones concretas antes de su primer informe

“Son cuatro perfiles de sólida trayectoria”: Elías Lixa

“Son cuatro perfiles de sólida trayectoria que son un orgullo por su experiencia legislativa, por su capacidad de diálogo, por su capacidad institucional, pero sobre todo porque cuentan con el absoluto respaldo de nuestro grupo parlamentario, que ha fijado como regla esencial a quien resulte electo en este proceso, respetar la institucionalidad de la Cámara de los diputados”, declaró Elías Lixa.

Al ser cuestionado sobre el veto que diputadas y diputados de Morena han dado a perfiles como Kenia López Rabadán, el líder parlamentario consideró que se trata de especulaciones, por lo que

“Nosotros no aspiramos ni a crisis de ningún tipo ni a que se polarice el ambiente, y no vamos a ser partícipes de ninguna manera de eso, porque apenas el grupo parlamentario está realizando sus propuestas, hemos dialogado permanentemente con las coordinaciones, no existe ni rivalidad con ninguna de las coordinaciones ni hemos recibido algo distinto a un diálogo respetuoso. Acudiremos pues a la Junta de Coordinación Política con esa convicción y con la tranquilidad de que tiene que mediar la política para que la Cámara de Diputados sea la que gane”, concluyó.

Elías Lixa también fue cuestionado sobre la posibilidad de impulsar a un quinto perfil, ante la posibilidad de que Morena rechace sus cuatro propuestas.

Al respecto, dijo que eso no está definido, pero aclaró que en el PAN, Morena no encontrará perfiles a modo.

“No es una eh situación que no esté prevista, pero vayamos primero con estos perfiles porque no hemos ni siquiera realizado una propuesta formal, y a la pregunta concreta les digo “en el PAN no hay legisladores a modo de ningún grupo parlamentario”, los legisladores del PAN somos legisladores panistas y eso no va a cambiar en ningún momento. Lo que la cámara necesita es una presidencia a modo de las circunstancias que el país requiere, respetando la ley, la pluralidad y la institucionalidad, y las cuatro personas que formalizamos en esta propuesta han dado muestras de tener esa capacidad”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em