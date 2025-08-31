Más Información

Reaparece Pío tras exoneración del INE; alega daño emocional por videos

Reaparece Pío tras exoneración del INE; alega daño emocional por videos

Muere el médico Arnoldo Kraus, destacado investigador y referente en bioética; UNAM se solidariza con sus familiares

Muere el médico Arnoldo Kraus, destacado investigador y referente en bioética; UNAM se solidariza con sus familiares

Amigos y colegas despiden a Arnoldo Kraus, el gran humanista

Amigos y colegas despiden a Arnoldo Kraus, el gran humanista

Marco Antonio Caballero denuncia desigualdad en el Maratón de la Ciudad de México; "nos están discriminando", asevera

Marco Antonio Caballero denuncia desigualdad en el Maratón de la Ciudad de México; "nos están discriminando", asevera

Bache en Maratón CDMX; "Fue un golpe muy fuerte", denuncia atleta paralímpico colombiano afectado durante competencia

Bache en Maratón CDMX; "Fue un golpe muy fuerte", denuncia atleta paralímpico colombiano afectado durante competencia

Alistan otro contrato para médicos cubanos; les pagan casa, chofer y dieta balanceada

Alistan otro contrato para médicos cubanos; les pagan casa, chofer y dieta balanceada

En vísperas del primer informe de gobierno de , el senador exigió que la presidenta hable con puntualidad y claridad sobre la construcción de un acuerdo binacional de seguridad con Estados Unidos, y subrayó que este debe concretarse de inmediato.

“Tuvo que pasar un año de su gobierno para que nos escucharan. La , la extorsión y la inseguridad en México han alcanzado niveles alarmantes. Millones de familias viven con miedo y las cifras lo confirman: nuestro país atraviesa una de las peores de su historia. Esta realidad ya no puede seguir siendo minimizada ni ignorada”, advirtió.

Subrayó que el acuerdo debe traducirse en acciones específicas y medibles, tales como:

  • Intercambio real de inteligencia y tecnología
  • Protocolos conjuntos contra el crimen
  • Cooperación judicial internacional
  • Control fronterizo con respeto a derechos humanos
  • Prevención social en comunidades de alto riesgo
  • Mecanismos de evaluación

Lee también

Cortés señaló que desde el pasado 6 de noviembre exigió que se dejaran los y concretara un convenio formal.

“Hoy la soberanía se vulnera con actuaciones unilaterales, resultado de la falta de confianza en este gobierno. La mejor forma de defenderla es mediante un acuerdo binacional formal que establezca reglas claras de colaboración, compartiendo inteligencia y capacidades de actuación. La verdadera soberanía se protege cuando la gente puede caminar libremente por las calles, trabajar sin ser extorsionada y vivir sin temor a perder la vida”, afirmó.

El legislador panista recordó que este llamado no es improvisado ni reciente, pues desde noviembre de 2024 ha insistido en la necesidad de una colaboración binacional seria para enfrentar a los que operan en ambos lados de la frontera. Recordó que lo solicitó el 6 y 7 de noviembre de 2024; el 15 de enero, 17 de febrero y 19 de febrero de 2025.

“Por eso hoy, 31 de agosto de 2025, previo al , vuelvo a alzar la voz. ¡Ya basta de pretextos! Cada día sin acción son más vidas arrebatadas por la violencia. Presidenta, por el bien de México, le pedimos que sí concrete de inmediato este acuerdo y en su Informe explique con puntualidad al pueblo en qué consistirá y cuándo lo pondrá en marcha”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses