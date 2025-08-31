En vísperas del primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, el senador Marko Cortés exigió que la presidenta hable con puntualidad y claridad sobre la construcción de un acuerdo binacional de seguridad con Estados Unidos, y subrayó que este debe concretarse de inmediato.

“Tuvo que pasar un año de su gobierno para que nos escucharan. La violencia, la extorsión y la inseguridad en México han alcanzado niveles alarmantes. Millones de familias viven con miedo y las cifras lo confirman: nuestro país atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia. Esta realidad ya no puede seguir siendo minimizada ni ignorada”, advirtió.

Subrayó que el acuerdo debe traducirse en acciones específicas y medibles, tales como:

Intercambio real de inteligencia y tecnología

Protocolos conjuntos contra el crimen

Cooperación judicial internacional

Control fronterizo con respeto a derechos humanos

Prevención social en comunidades de alto riesgo

Mecanismos de evaluación

Cortés señaló que desde el pasado 6 de noviembre exigió que se dejaran los falsos discursos de la defensa de la soberanía y concretara un convenio formal.

“Hoy la soberanía se vulnera con actuaciones unilaterales, resultado de la falta de confianza en este gobierno. La mejor forma de defenderla es mediante un acuerdo binacional formal que establezca reglas claras de colaboración, compartiendo inteligencia y capacidades de actuación. La verdadera soberanía se protege cuando la gente puede caminar libremente por las calles, trabajar sin ser extorsionada y vivir sin temor a perder la vida”, afirmó.

El legislador panista recordó que este llamado no es improvisado ni reciente, pues desde noviembre de 2024 ha insistido en la necesidad de una colaboración binacional seria para enfrentar a los grupos criminales que operan en ambos lados de la frontera. Recordó que lo solicitó el 6 y 7 de noviembre de 2024; el 15 de enero, 17 de febrero y 19 de febrero de 2025.

“Por eso hoy, 31 de agosto de 2025, previo al primer informe de gobierno, vuelvo a alzar la voz. ¡Ya basta de pretextos! Cada día sin acción son más vidas arrebatadas por la violencia. Presidenta, por el bien de México, le pedimos que sí concrete de inmediato este acuerdo y en su Informe explique con puntualidad al pueblo en qué consistirá y cuándo lo pondrá en marcha”, concluyó.

