A 11 meses de haber asumido el cargo, como la primera mujer presidenta de México, Claudia Shainbaum Pardo rendirá su primer informe de Gobierno el próximo 1 de septiembre.

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal recibirá a su gabinete ampliado, miembros de la sociedad civil y comunidades indígenas para presentar los avances de los 100 retos que asumió al inicio de su administración, así como los retos que aún enfrenta.

Asimismo, para el 1 de octubre del 2025, fecha en que oficialmente Sheinbaum entró en funciones, se tiene previsto que rinda un informe en el Zócalo capitalino, donde se espera el arribo de las y los miles de mexicanos.

A continuación te contamos todos los detalles sobre el evento del 1 de septiembre:

¿A qué hora será el primer informe de Gobierno de Sheinbaum?

La mandataria federal informó que la cita para rendir su primer informe está prevista a las 11 horas, por lo que no habrá la "Mañanera del Pueblo".

Este mismo día se prevé que asista a la toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que será a las 10 de la noche, sin embargo, aclaró que no se quedará a los eventos posteriores.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 26 de agosto del 2025. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL.

¿Dónde ver el primer informe de Gobierno de Sheinbaum?

Si quieres seguir el evento de cerca, el Gobierno Federal transmitirá la ceremonia por medio de sus plataformas digitales, así como el canal de Youtube de la Presidenta.

EL UNIVERSAL también pone a disposición sus canales oficiales para que sigas la transmisión desde cualquier lugar:

Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum

¿El 1 de septiembre es día feriado?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 1 de septiembre no está contemplado como día feriado ni de descanso obligatorio, por lo que las actividades laborales seguirán con normalidad.

Este día también las y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP) vuelven a las aulas para cursar el ciclo escolar 2025-2026.

Foto: IStock

¿Asistirá AMLO al primer informe de Gobierno de Sheinbaum?

Ante la expectativa de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador asista al primer informe de Gobierno de Sheinbaum, la morenista anunció que no lo invitó por respeto, ya que el exmandatario dijo que saldría de los reflectores públicos para dedicarse a escribir y trabajar en sus libros.

“No, él está muy bien. Me gustaría mucho invitarlo, pero él ha tomado la decisión de retirarse la vía pública. Yo respeto mucho esa decisión del presidente López Obrador".

