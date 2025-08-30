Más Información

Ejecutivo va contra refresqueras en el Paquete Económico 2026; reforma a Ley Aduanera causará “mucho escozor”: Godoy

ONU condena asesinato de la buscadora Aida Karina Juárez; reporta 8 activistas asesinados en lo que va del año

Comando remata a paciente en clínica privada de Culiacán; autoridades realizan operativo

Guillermo del Toro conmueve a Venecia con su monstruo "Frankenstein": "No tengo miedo a la IA sino a la estupidez natural"

Raúl Jiménez alcanza impresionante récord en la Premier League; es el primer mexicano en lograrlo

Reforma electoral no va a desaparecer a los "pluris", afirma Luisa Alcalde; pide respetar a las minorías

La presidenta nacional de Morena, , afirmó que la que presentará el Ejecutivo no planteará la desaparición de las listas de representación proporcional, es decir, a los legisladores plurinominales.

No obstante, expuso que se debe “apostar por un donde se respeten las minorías, pero también donde tengamos una representación más fiel de la población”.

“Otro tema que sería bueno abrir a debate, tiene que ver ni más ni menos con los famosos plurinominales y no para intentar, porque jamás lo haríamos, somos el partido que ha luchado por la democratización de este país y eso significa respetar las minorías,”, dijo.

Acusó que los espacios plurinominales son otorgados a los políticos de las cúpulas partidistas, para protegerlos.

“Estas listas plurinominales que se han determinado desde las dirigencias de los propios partidos han llevado ya en estos tiempos también a un uso faccioso de las mismas, donde en realidad se utilizan más para proteger a personajes como Ricardo Anaya, como Lilly Téllez, como el propio , Marko Cortés, que no obtuvieron ni un voto pero que forman parte de estos listados”, comentó.

