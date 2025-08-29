Más Información

Inicia sesión en el Senado convocada por Noroña; "Alito" Moreno se hace presente

Ted Cruz envía mensaje a Sheinbaum tras rechazo a solicitudes de EU; "México debería aceptar nuestra oferta como amigos"

Secretaría Anticorrupción revela pensiones millonarias en Pemex y Luz y Fuerza del Centro; reciben hasta un millón de pesos

Encuentran sin vida a madre buscadora; fue secuestrada el martes

Ahora, Sheinbaum y Alito intercambian “trompadas”

Secretaría Anticorrupción descarta denuncias de soborno por caso Peña Nieto-Pegasus; le compete a la FGR, señala

La dirigente nacional de Morena, subrayó que hay unidad con , secretario de organización del partido y acusó a la oposición de causar suspicacias.

En conferencia de prensa en Chihuahua, Alcalde fue cuestionada nuevamente por la ausencia del secretario en las giras para la conformación de los comités seccionales.

"Suspicacias de quién quiere ver divisiones. Aquí en nuestro movimiento hay unidad y cada uno tiene su chamba. Y él está haciendo buen trabajo en la Secretaría de organización, ahí están las afiliaciones, mira nada más aquí en Chihuahua ya decíamos 108%", expresó la presidenta del partido.

"Hay unidad, somos compañeros de hace mucho tiempo y lo seguiremos siendo, así de sencillo", reiteró.

También cuestionó por qué cuando Mario Delgado era dirigente del partido no le preguntaron por su secretario de Organización, Alejandro Peña.

"Él tiene sus tareas y contribuye al Comité Ejecutivo y lo está haciendo bastante bien", afirmó.

Además, dijo que la integración de los comités seccionales no es un asunto estrictamente de una secretaría del partido, es de todos quienes conforman al movimiento.

