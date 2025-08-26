Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Pese a su ausencia en giras de trabajo, el secretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán, está trabajando y está trabajando “muy bien”, consideró la presidenta del partido, Luisa María Alcalde Luján, en conferencia de prensa desde Morelia, Michoacán, este martes 26 de agosto.

“¿A quién le tocan las tareas organizativas de nuestro movimiento? A todas y a todos. Todos los que estamos en Morena estamos dedicados a las asambleas seccionales: senadores, diputados, consejeros estatales, dirigentes. Todos. Aquí no hay un solo responsable”, aseguró la lideresa nacional guinda.

En el caso particular de López Beltrán, Alcalde expresó que está trabajando “muy bien” y contribuyendo a fortalecer el trabajo organizativo del partido.

Lee también Luisa Alcalde dice que deben investigarse dichos de "El Mayo" sobre sobornos; pide que continúe colaboración de seguridad

“A nosotros nos toca como dirigentes de Morena venir a los estados y hacer un llamado a que todos formemos parte de este plan de organización y, sobre todo, informar a los medios”, aseveró.

Sin embargo, resaltó que dentro de la cúpula del partido “todas y todos ayudan” porque, dijo, sin organización Andrés Manuel López Obrador no habría llegado a la Presidencia de la República.

“Vivimos dos fraudes electorales. Por eso les estoy planteando que, desde 2011, se estaba planteando una organización seccional. Nos toca a todas y a todos, con muy buena respuesta”, agregó.

Lee también Luisa Alcalde arremete contra Lilly Téllez; "se lo va a cobrar el pueblo", señala

Por tanto, aseguró la oposición se “va a quedar con las ganas” ante sus supuestos deseos de ver al partido oficialista dividido.

“Es evidente que la oposición se frotaría las manos por vernos divididos. Pero no, aquí todos tenemos responsabilidades y apostamos por la unidad de nuestro movimiento. Entendemos que, por encima de nuestras aspiraciones personales, está el proyecto del país”, afirmó Luisa Alcalde.

Lee también TEPJF valida elección del Tribunal de Disciplina; desestima influencia de acordeones en la votación

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc