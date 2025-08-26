Más Información

La presidenta nacional de , Luisa María Alcalde, afirmó que "se tienen que abrir las investigaciones" respecto a las declaraciones de , quien afirmó haber sobornado a funcionarios, militares, entre otros.

En conferencia de prensa en , afirmó que sin importar de quién se trate, si se presume un delito se debe investigar, aunque también arremetió contra los gobiernos panistas.

"Dicen 'agarramos a tres capos: el Chapo, el Mayo y Genaro García Luna'. Los tres en la misma categoría. Genaro García Luna, que no se nos olvide, secretario de seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, para que veamos las complicidades entre el crimen organizando y el gobierno, por aquello de las hipocresías con las que salen los panistas", señaló.

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg del narcotraficante mexicano Ismael 'el Mayo' Zambada durante el juicio realizado en un tribunal federal este lunes, en Nueva York (Estados Unidos). Zambada, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, se declaró formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra tras más de cinco décadas de actividad criminal. Foto: EFE

Sostuvo que deben continuar la colaboración en materia de seguridad, en coordinación pero nunca subordinación.

"La idea es que vayamos avanzando en acabar con la violencia y los grupos delictivos a través de los mecanismos y la estrategia que hoy nos está dando resultados, que es atender las causas que generan la violencia, pero también tener un modelo de justicia sin impunidad", expuso.

