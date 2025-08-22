Más Información

EU examinará "a fondo" solicitudes de visa de aficionados para el Mundial 2026; entrar será "más difícil" para unos países, dice Trump

Aseguran 900 kilos de cocaína en costas de Guerrero; suman más de 46 toneladas incautadas en altamar

Sheinbaum: no hay "colaboración sin precedentes” con la DEA; rechaza afirmaciones de director de la agencia

Estos son los 26 perfiles finalistas para liderar la Comisión Nacional de Búsqueda; Segob los evaluará y entregará a Sheinbaum

¿Qué se aseguró en los cateos donde se detuvo a 13 personas relacionadas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?

Dan 90 días más para que García Luna apele su condena por narcotráfico en EU; el nuevo plazo es el 18 de diciembre

La dirigente nacional de Morena, cuestionó a figuras de oposición como la senadora , señalando que están de acuerdo en que exista intervención extranjera en el país.

"Y son varios los ejemplos, pero uno no lo quiero descartar, es el caso de la senadora Lilly Téllez. Increíble. Lleva más de tres entrevistas a Fox News en Estados Unidos, pidiendo que se intervenga en nuestro país", acusó.

En conferencia de prensa en Hidalgo, advirtió que a la senadora "se lo va a cobrar el pueblo", porque incluso aquellos que pudieran no estar de acuerdo con en algunas cosas, defienden la soberanía.

Afirmó que cuando se trata de defender a México y la soberanía, se cierran filas y hay unidad. Pero, lamentó, no es el caso de esta senadora, que .

"Estamos profundamente orgullosos y orgullosas de nuestra Presidenta, de cómo nos está representando con enorme dignidad y orgullo, no sólo dentro de nuestro país, sino fuera de nuestro país", expresó.

