La dirigente nacional de Morena Luisa María Alcalde aseguró que las candidaturas se definirán mediante encuestas y dijo que "trabajar desde abajo y con la gente", será el método de selección para las y los candidatos que "enarbolen el proyecto de la Cuarta Transformación".

Por medio de un comunicado, tras su estancia en Chilpancingo, Guerrero, la presidenta nacional de Morena dijo que "lo más importante es trabajar abajo", esto significa, explicó, que se trabaja en el territorio haciendo los Comités y hablando con la gente.

En las elecciones del 2027 se renovarán cargos federales, estatales y municipales, así como cargos del Poder Judicial en México.

En ese sentido, Alcalde Luján detalló que el proyecto morenista debe seguir atendiendo a los que más lo necesitan y continuar organizándose. Destacó el inicio de las asambleas, el pasado domingo, para la conformación de 71 mil 541 Comités Seccionales en todo el país, que será la base organizativa de Morena.

Destaca reducción de la pobreza

Respecto a la meta de afiliación a nivel nacional, que es de 10 millones de personas, informó que más de 8 millones de personas se han afiliado y destacó que en el estado de Guerrero actualmente hay 211 mil afiliados y la meta es cerca de 300 mil.

La morenista resaltó la reducción de la pobreza en México, de acuerdo a las cifras del Inegi que detallan que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2024 "con la llegada de los gobiernos de la 4T, no solo se redujeron la pobreza y la desigualdad, sino que se hizo un gobierno del pueblo para el pueblo".

"Morena ha demostrado ser un proyecto que saca a millones de la pobreza", expresó y reconoció que "la clave está en mantener la unidad".

nro/bmc