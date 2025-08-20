Más Información

Exabogada de “El Chapo” denuncia al presidente de Defensorxs por violencia política; Meta entrega información del activista

Exabogada de “El Chapo” denuncia al presidente de Defensorxs por violencia política; Meta entrega información del activista

Tren Maya está asegurado por 35 mil mdp; póliza cubre sabotaje por motivos ideológicos, vandalismo y terrorismo

Tren Maya está asegurado por 35 mil mdp; póliza cubre sabotaje por motivos ideológicos, vandalismo y terrorismo

Brugada informa detención de 13 personas relacionadas con asesinato de Ximena Guzmán y Pepe Muñoz; la investigación sigue en curso

Brugada informa detención de 13 personas relacionadas con asesinato de Ximena Guzmán y Pepe Muñoz; la investigación sigue en curso

Dan prisión preventiva a Julio César Chávez Jr.; FGR le imputa delito de delincuencia organizada

Dan prisión preventiva a Julio César Chávez Jr.; FGR le imputa delito de delincuencia organizada

Rinde protesta Genaro Lozano como embajador en Italia; “es la nueva versión de Isabel Arvide”, señala PAN

Rinde protesta Genaro Lozano como embajador en Italia; “es la nueva versión de Isabel Arvide”, señala PAN

Denuncian maltrato “extremo” e incomunicación que sufre Genaro García Luna en prisión en EU; ha perdido 14 kilos, dice defensa

Denuncian maltrato “extremo” e incomunicación que sufre Genaro García Luna en prisión en EU; ha perdido 14 kilos, dice defensa

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, la senadora del PAN, Lilly Téllez, cuestionó la presencia del coordinador de Morena en el Senado, y reiteró en acusarlo de ser “líder del Cártel de La Barredora”.

En el Salón de Plenos de la Vieja Casona de Xicoténcatl, a unos pasos del político tabasqueño dijo que “el líder de un cártel, en lugar de irse a la cárcel, está aquí protegido por Sheinbaum, operando en el Senado”.

Argumentó pruebas recabadas por las Fuerzas Armadas que lo vinculan con la organización criminal, entre ellas presuntas llamadas telefónicas.

Lee también

“¿Cómo es posible a qué grado se ha llegado que el líder de un cártel, que hay pruebas, el ejército tiene pruebas, esté aquí en el Senado? Y sus queridas familias mexicanas, por eso México está como está”, indicó ante el malestar de legisladores oficialistas.

Téllez dijo que no se debe normalizar la presencia de personajes ligados al crimen organizado en la vida política del país.

“No dejemos de denunciar esto, no les tengan miedo. Tenemos que defender a México de estos narcopolíticos”, dijo.

Lee también

Cabe recordar que las acusaciones de la oposición se dan en un contexto de creciente controversia luego de que se revelaran presuntos vínculos entre López Hernández y Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco señalado como líder de “”.

“Exigí que el líder del cártel de la Barredora, , se saliera del pleno del Senado”, agregó la panista.

“Tardó un poco, pero logré que se fuera. Salió acompañado de la señorita -Andrea- Chávez”, concluyó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses