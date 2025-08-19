La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó por qué en la reunión que tuvo ayer en Palacio Nacional con los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, no se habló del caso del exsecretario de Seguridad Hernán Bermúdez Requena, relacionado con el grupo delictivo La Barredora.

En su conferencia mañanera de este martes 19 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que se revisaron temas legislativos.

“¿Habló directamente con Adán Augusto del tema de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez?”, se le preguntó.

“No, hablamos de la agenda legislativa. Están ya varias iniciativas en el Senado y en la Cámara de Diputados, va una iniciativa que tiene que ver con la Ley de Amparo, porque es parte de la reforma al Poder Judicial.

“Vamos a enviar la modificación a la Ley de Aduanas, y vamos a enviar también el Paquete Económico, hablamos de eso (...)”, respondió al señalar que también se habló de la reforma electoral con los coordinadores.

“Pero no tocamos ningún otro tema”, insistió la titular del Ejecutivo federal.

“¿Por qué no tocaron un tema tan relevante?”, se le insistió.

“Bueno, porque yo lo he dicho varias veces: Aquí el tema es cuál es; ¿Quién hace las investigaciones en nuestro país, de acuerdo con la ley? Las investigaciones las hace la Fiscalía General de la República o las Fiscalías estatales que tengan que ver con asuntos de delincuencia, organizada o delincuencia del fuero común.

“En el caso del exsecretario de Seguridad hay una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía del Estado de Tabasco.

“Cualquier cosa que tenga que declarar el senador, pues que la declare”, contestó Sheinbaum.

Insistió en que “todo debe ser con sustento”: “Por eso no tocamos ese tema, ese tema le corresponde a la Fiscalía del Estado de Tabasco, a la Fiscalía General de la República”.

Al destacar que Adán Augusto López fue electo por los senadores de Morena como su coordinador, la Mandataria federal rechazó que en el encuentro se haya tocado el tema de dejar la coordinación en la Cámara Alta.

Tras la reunión que sostuvo este lunes con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Ricardo Monreal contó que la titular del Ejecutivo ratificó el trabajo de Adán Augusto López como coordinador de los legisladores morenistas en el Senado.

Además, Monreal descartó cambios en la coordinación del Legislativo, ante el caso de Hernández Bermúdez Requena.

"Lo que yo observé fue una actitud de respeto con Adán Augusto y de ratificación de su trabajo al frente del grupo parlamentario de Morena en el Senado (...) Y nunca se tocó tema incómodo, tema de discusión, de diferencia o de algún reclamo de parte de ella", declaró el diputado Monreal.

