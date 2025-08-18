Más Información
Adán Augusto llega a Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum; evita dar declaraciones sobre Hernán Bermúdez
Trump afirma que ya “organiza” reunión entre Putin y Zelensky; Kremlin señala sólo se abordó "elevar" nivel de representación en diálogos
El senador Adán Augusto López llegó este lunes 18 de agosto a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante su ingreso, el legislador de Morena evitó dar declaraciones ante el tema de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena.
En breve más información...
Lee también Noroña acusa "campaña negra" contra Adán Augusto; medios y oposición están “enlodando su nombre”, señala
... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em