Más Información

"El Mayo" se une al coro; acuerdos convierten a narcos en informantes

"El Mayo" se une al coro; acuerdos convierten a narcos en informantes

Adán Augusto llega a Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum; evita dar declaraciones sobre Hernán Bermúdez

Adán Augusto llega a Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum; evita dar declaraciones sobre Hernán Bermúdez

Emiten sentencia en caso Ciro Gómez Leyva; dan 11 años de prisión a dos involucrados

Emiten sentencia en caso Ciro Gómez Leyva; dan 11 años de prisión a dos involucrados

Trump afirma que ya “organiza” reunión entre Putin y Zelensky; Kremlin señala sólo se abordó "elevar" nivel de representación en diálogos

Trump afirma que ya “organiza” reunión entre Putin y Zelensky; Kremlin señala sólo se abordó "elevar" nivel de representación en diálogos

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

INE aprueba presupuesto de más de 7 mil mdp para partidos políticos en 2026; Morena es el más beneficiado

INE aprueba presupuesto de más de 7 mil mdp para partidos políticos en 2026; Morena es el más beneficiado

El senador llegó este lunes 18 de agosto a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su ingreso, el legislador de Morena evitó dar declaraciones ante el tema de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena.

En breve más información...

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses