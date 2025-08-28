La consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, afirmó que en materia de seguridad México está enfrentando a una fuerza muy poderosa de cárteles, por lo que el derecho tiene que responder a esa problemática.

“En este momento, en materia de seguridad, estamos enfrentando a una fuerza, llámese como se le llame, de cárteles, muy poderosa, con un alto poder de fuego, un alto poder económico y un alto poder corruptor”, dijo en “La Moreniza” junto a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde y el ministro en retiro Arturo Zaldívar.

Durante el podcast, señaló que el derecho tiene que dar instrumentos a los gobiernos y a los impartidores de justicia para que puedan enfrentar el tema de seguridad: “Nada mejor que el derecho para evitar arbitrariedades”, señaló.

“Ahora, llega la nueva Corte pero tiene un andamiaje jurídico que hemos construido. Uno, le permitirá no actuar de manera arbitraria, pero sí que le sirva para enfrentar, con inteligencia, las investigaciones. El derecho tiene que ir buscando siempre la manera”, indicó.

En ese sentido, Godoy condenó que el Alto Tribunal saliente “sin ningún pudor ni rigor profesional y jurídico” emitió resoluciones para echar abajo iniciativas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como la reforma eléctrica.

“Todo lo que fuera cambio, todo lo que fuera transformación y tocar intereses de la oligarquía, inmediatamente se oponían”, consideró.

“Vamos a ver una nueva Corte con mucho sentido humanista”: Ernestina Godoy

Ernestina Godoy resaltó en el podcast que la nueva Suprema Corte tendrá un fuerte sentido humanista y que será un poder judicial cercano a la gente.

“Las y los nueve ministros tienen un perfil no solo profesional, sino una trayectoria de trabajo hacia la gente, de trabajo por la justicia, de un compromiso con la sociedad”, destacó.

De acuerdo con la consejera jurídica, los ministros tienen ese “voto de confianza” de la ciudadanía y, durante sus funciones, se tendrán que ir ganando el respeto y el reconocimiento a partir de argumentos para sentencias “donde realmente esté claro que lo que están impartiendo es justicia”.

