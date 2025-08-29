Más Información

La presidenta nacional de Morena, consideró que se debe analizar si se procede con el desafuero de legisladores como , al señalar que pueden usarlo para victimizarse.

"No me toca a mí esa decisión, le tocará en su momento a la Cámara de Diputados, pero yo siento que en el caso de Lilly Tellez y otros, buscan la victimización con esos procesos '¡No! me quitaron el fuero, ¡me quieren desaforar porque soy oposición, quieren desaparecer a la oposición!' buscan esa ruta para victimizarse", señaló en conferencia de prensa en Chihuahua.

Apuntó que la agresión del líder del PRI, , hacía el senador evidencia la naturaleza de la oposición.

"Muestra de cuerpo entero quién es el PRIAN. Siempre han sido autoritarios, violentos, corruptos y eso se puso en evidencia. La gente se cansa de esa podredumbre", señaló.

Sin embargo, afirmó que Alito los ayuda mucho por el deterioro en el PRI.

"Sí, yo siempre he dicho ¡Alito, Alito! Cuando se religió, creo que ya para toda la vida, no sé qué reforma hizo. Yo estaba feliz de la vida, dije qué buena onda", expresó .

