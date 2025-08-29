La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, consideró que se debe analizar si se procede con el desafuero de legisladores como Alejandro Moreno y Lilly Téllez, al señalar que pueden usarlo para victimizarse.

"No me toca a mí esa decisión, le tocará en su momento a la Cámara de Diputados, pero yo siento que en el caso de Lilly Tellez y otros, buscan la victimización con esos procesos '¡No! me quitaron el fuero, ¡me quieren desaforar porque soy oposición, quieren desaparecer a la oposición!' buscan esa ruta para victimizarse", señaló en conferencia de prensa en Chihuahua.

Apuntó que la agresión del líder del PRI, Alejandro Moreno, hacía el senador Gerardo Fernández Noroña, evidencia la naturaleza de la oposición.

Lee también "Son suspicacias", dice Luisa Alcalde sobre divisiones con Andy López; oposición quiere ver divisiones, señala

"Muestra de cuerpo entero quién es el PRIAN. Siempre han sido autoritarios, violentos, corruptos y eso se puso en evidencia. La gente se cansa de esa podredumbre", señaló.

Sin embargo, afirmó que Alito los ayuda mucho por el deterioro en el PRI.

"Sí, yo siempre he dicho ¡Alito, Alito! Cuando se religió, creo que ya para toda la vida, no sé qué reforma hizo. Yo estaba feliz de la vida, dije qué buena onda", expresó .

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr