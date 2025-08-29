Inicia sesión en el Senado convocada por Noroña; "Alito" Moreno se hace presente

La sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, convocada por el aún presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, inició con la ausencia del PAN y con la presencia del líder del PRI, Alejandro Moreno, quien cuestionó la propuesta de Morena de desalojar del salón a diputados del tricolor que no forman parte de esa instancia legislativa.

Velando armas, con la presencia de sólo 20 de los 37 legisladores, Fernández Noroña ingresó alrededor de las 10 horas al salón de plenos y, contrario a su costumbre, no dio conferencia de prensa.

Sin embargo, dio lectura a un pronunciamiento, elaborado por él mismo, donde “condeno la brutal agresión” en su contra y de su fotógrafo, Emiliano González, así como informó que se levantaron las denuncias correspondientes.

Hizo un recuento de lo ocurrido en la sesión del pasado miércoles y dio lectura a un pronunciamiento de condena a los hechos.

