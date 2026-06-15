Monterrey, Nuevo León. - Un incendio registrado la tarde de este lunes en un restaurante del complejo Metropolitan Center, en San Pedro Garza García, Nuevo León, obligó a evacuar de manera preventiva a unas 350 personas y movilizó a corporaciones de auxilio en la zona de Valle Oriente.

El siniestro fue reportado alrededor de las 13:45 horas en el inmueble ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de Diego Rivera.

Tras recibir el llamado de emergencia, al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Bomberos Nuevo León, rescatistas y policías municipales.

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Incendio en restaurante moviliza a cuerpos de auxilio en San Pedro, Nuevo León; evacúan a 350 personas. Foto: Especial.

De acuerdo con información de la autoridad estatal, el fuego se originó en el área de parrillas de un restaurante y alcanzó a afectar dos establecimientos comerciales.

Las maniobras de atención se concentraron en contener las llamas y evitar que el incendio se propagara a otras áreas del complejo.

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Mientras se desarrollaban las labores de combate al fuego, brigadas internas y cuerpos de emergencia coordinaron la salida ordenada de trabajadores, clientes y visitantes.

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Incendio en restaurante moviliza a cuerpos de auxilio en San Pedro, Nuevo León; evacúan a 350 personas. Foto: Especial.

La evacuación se realizó principalmente debido a la acumulación de humo en el edificio.

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Hasta la tarde de este lunes, no se tenía una causa determinada sobre el origen del incendio.

Asimismo, no se reportaron personas lesionadas.

Después de controlar la emergencia, personal de Bomberos permaneció en el sitio realizando inspecciones y trabajos de enfriamiento para descartar una posible reactivación del fuego y garantizar condiciones seguras dentro del complejo.

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