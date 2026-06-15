Mérida, Yucatán. - La Secretaría de Salud Federal reveló que Yucatán acumula 38 casos confirmados de sarampión en lo que va de este año, cifra que supera los diagnósticos del 2025, cuando se registraron solo dos pacientes con esa enfermedad.

La buena noticia es que hasta ahora no se reportan fallecimientos por este padecimiento en Yucatán, mientras que a nivel nacional Chihuahua registra la cifra más alta de defunciones, seguido por regiones como Zacatecas, Ciudad de México, Jalisco y Durango.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Situación Epidemiológica de Sarampión en México de la Secretaría de Salud federal, el estado se ubica como la segunda entidad de la Península de Yucatán con más diagnósticos confirmados, únicamente por debajo de Quintana Roo.

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Hasta el último corte disponible, Yucatán contabilizaba 38 personas afectadas por esta infección viral, caracterizada por síntomas como fiebre alta, tos, irritación ocular y erupciones cutáneas generalizadas.

En contraste, Quintana Roo reportaba más de 200 casos acumulados, mientras que Campeche registraba nueve contagios.

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La Secretaría de Salud indicó que México registró 27 fallecimientos y 6 mil 452 casos de sarampión durante el año 2025.

En lo que va del 2026, el país reporta 11 mil 827 casos confirmados por lo cual ya suman 18 mil 279 diagnósticos desde que surgió el brote de sarampión.

dmrr