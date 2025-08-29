Luego de que el todavía presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña convocó a una sesión extraordinaria para hoy a fin de debatir el choque que protagonizó con el senador priista Alejandro Moreno, las bancadas del PAN y MC en el Congreso de la Unión rechazaron asistir a esta convocatoria.

Las bancadas del PAN en el Congreso de la Unión dijeron que las sesiones de la Comisión Permanente ya concluyeron y a la que citó de manera unilateral el morenista es “convocada de manera ilegal” y no se tiene programado discutir temas que le correspondan al Legislativo.

“Los temas que se pretenden discutir no forman parte de las atribuciones expresamente conferidas en la Constitución. En consecuencia, no asistiremos a la sesión convocada unilateralmente de manera irregular y exhortamos a dejar de utilizar a la Comisión Permanente como instrumento de revancha para atraer reflectores”, explicaron en un comunicado.

El mismo día de la trifulca entre Moreno Cárdenas y Fernández Noroña, este último citó a sesión de la Comisión Permanente, hoy a las 09:30 horas, para discutir sobre el enfrentamiento que sostuvo con el coordinador del PRI.

Dicha reunión se llevará a cabo en la sede del Senado de la República ubicada en Paseo de la Reforma número 135 y no en la antigua casona de Xicoténcatl, donde se registraron los insultos y manotazos entre los legisladores.

Aunque la cita a la sesión es en modalidad presencial, los panistas señalaron que Fernández Noroña pretende utilizar al Congreso para su beneficio, por lo que no asistirán.

Por su parte, el líder de MC, Jorge Álvarez Máynez, coincidió en que sus bancadas tampoco asistirán.

“No estamos pensando en asistir a una sesión que se trate de cómo se pelearon dos personajes, de a ver quién grita más… y no estamos pensando en hacerle el juego a esa discusión, que además es un distractor... Mejor distractor no podía tener el presidente del Senado: amaneció hablando de una propiedad no declarada, multimillonaria y ahora está tirado en el piso de que le pegaron. Mejor distractor no podía tener, por eso digo, le facilitan constantemente el juego a Morena y el régimen con esa situación”, expuso Máynez en su reunión plenaria.