La presidenta Claudia Sheinbaum informó que no invitó al expresidente Andrés Manuel López Obrador a su primer informe de gobierno el próximo 1 de septiembre porque, indicó, respeta su decisión de separarse de la vida pública.

La jefa del Ejecutivo federal manifestó que le gustaría invitar al exmandatario, pero indicó que él se mantiene escribiendo libros en su quinta de Palenque, Chiapas.

"¿Invitó al expresidente López Obrador a su próximo informe del 1 de septiembre?", se le preguntó en conferencia de prensa.

“No, él está muy bien. Me gustaría mucho invitarlo, pero él ha tomado la decisión de retirarse la vía pública. Yo respeto mucho esa decisión del presidente López Obrador, que ya muy pronto, como informó cuando votó (el 1 de junio en la elección judicial), a ver cuándo sale su libro.

“También porque como dije, antes él decía que luchar tiene un componente de pensamiento y otro de acción, y él decía el de ahorita es momento de la acción, y ahora pues a él le toca la parte del pensamiento. Entonces está escribiendo libros“, respondió.

“Entonces, ¿no lo invitó?“, se le insistió en Palacio Nacional.

"Pues no, porque respeto la decisión que él tomó de retirarse de la vida pública”, contestó.

El pasado 1 de junio, en Palenque Chiapas, en su reaparición pública, el expresidente López Obrador emitió su voto en la elección de integrantes del Poder Judicial, y cuestionado por la prensa sobre la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “se tiene a la mejor presidenta del mundo”.

