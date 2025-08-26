Más Información

Sheinbaum destaca que DEA puso a García Luna al nivel de “El Chapo” y “El Mayo"; resalta cooperación entre EU y México

Exhiben casa de 12 mdp de Noroña, senador reconoce compra; "estoy pagando a crédito", dice

Salinas Pliego sobre si será candidato presidencial para 2030; “haré lo que sea necesario”, dice

¡Taylor Swift se casará!: recibe anillo de compromiso de su novio Travis Kelce

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresa a Fórmula 1; es presentado con Cadillac

Sheinbaum reacciona a declaración de "El Mayo" sobre sobornos a políticos y militares mexicanos; esto dijo

Tras comenzarlos a difundir en las últimas horas, la presidenta presumió en Palacio Nacional sus spots, rumbo a su .

Al final de su conferencia mañanera de este martes 26 de agosto, Sheinbaum Pardo pidió que se transmitieran los videos en los que destaca las acciones de su gobierno en temas como salud.

“Les voy a dejar ahí mis spots del día de ayer, mañana presentamos los de mañana. Hoy vamos a subir otros”, dijo. “Estense pendientes de los de hoy”, comentó.

En un primer video refiere que “la salud no es un negocio, sino un derecho universal, de calidad y gratuito”. Destaca que se terminaron 31 hospitales este año, 12 centros de salud y se equipan 256 quirófanos.

En otro video habla de que su gobierno es de principios y causas, y que la máxima es: “Por el bien de todas y todos, primero los pobres”. Afirma en las imágenes que se gobierna con honestidad y amor al pueblo.

“Con principios y honestidad, la transformación avanza”, asegura la Mandataria federal en su video.

En un tercer spot que exhibió, refiere que “el sello de la cuarta transformación es la justicia social” y que “el dinero que antes se robaban, hoy llega directo a 82% de las familias”.

