Tras la trifulca entre el senador del PRI Alejandro Moreno y el morenista Gerardo Fernández Noroña, todavía presidente del Senado, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó “porro” al también dirigente nacional del tricolor y aseguró que esto “muestra lo que es el PRIAN”.

La Jefa del Ejecutivo federal recordó que en su época universitaria, un grupo de porros de la Facultad de Derecho de la UNAM agredió a su hermano, situación que equiparó con lo sucedido el miércoles en el Senado, por lo que manifestó que son “los mismos porros de entonces, los de ahora”.

“Lo que ocurrió (...), pues muestra, la verdad, lo que es el PRIAN. Ayer recordé un episodio de cuando era joven, ya hace un rato: ustedes saben que yo era activista estudiantil y participábamos en distintas actividades (…) En aquel entonces, la Facultad de Derecho se caracterizaba por estar llena de porros; no podías pasar por la Facultad de Derecho porque, porros por todos lados. Ahí les pagaban a supuestos estudiantes para golpear a otros estudiantes.

“Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores, me vino a la memoria aquella escena, muy autoritaria (…) Lo mismo de entonces, los porros de entonces, los de ahora”.

“Juntos, el líder del Cártel Inmobiliario y ‘el porro’”

A pregunta expresa en conferencia de prensa, Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la exigencia de Gerardo Fernández Noroña de desaforar a Alejandro Moreno, y señaló que, con sus hechos, la oposición muestra la hipocresía que hay en sus palabras.

“No me voy a meter al tema del desafuero. Yo creo que lo importante aquí es que se muestran quiénes son, (...) y mucha hipocresía en sus palabras y en sus hechos, y en sus dichos, eso son los partidos de oposición en México”, dijo.

“Y la actitud del presidente... o sea, uno, el jefe del Cártel Inmobiliario [Jorge Romero, líder nacional del PAN], y el otro pues ‘el porro’, la verdad. Ahí están juntos”.

“Un autoritarismo enorme”

En Palacio Nacional, la Mandataria señaló que el PRI y el PAN acusan que su gobierno es autoritario cuando, afirmó, es todo lo contrario, pues se promueven las libertades, la democracia y la participación de la gente libre, pero en cambio, comparó, con sus actitudes, Alejandro Moreno Cárdenas muestra un “autoritarismo enorme”.

“Entonces, lo que pasó ayer muestra lo que son: un autoritarismo enorme. Y la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado. Están en un espacio de diálogo por excelencia, ¿no?, que es el espacio parlamentario y de debate por excelencia. Entonces, es muy lamentable que haya ocurrido esto, porque se ve claramente... Ni voy a pasar el video porque no creo que valga la pena, pero claramente, cuando uno ve el video, se ve de dónde viene la agresión. Y luego, el golpeteo de este compañero en el piso. Entonces, es importante que se conozca cuál es su actitud, quienes son, por qué tienen tanto odio, tanta violencia”, añadió.

“Que la Presidenta se dedique a gobernar”

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, refutó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en su contra y la conminó a que se dedique a gobernar en lugar de polarizar y meterse al debate que corresponde a los partidos políticos y legisladores.

En conferencia de prensa, el senador priista lamentó que la Mandataria lo haya comparado con un porro y le respondió que es un político serio con posturas firmes, por lo que “no nos van a doblar”, advirtió.

Moreno Cárdenas exigió a Sheinbaum Pardo que asuma su responsabilidad de gobernar y actúe con congruencia.

“Las declaraciones siempre del gobierno de la República que generen polarización, nosotros las lamentamos. Yo creo que debe de haber congruencia, yo creo que el debate de la política y de los políticos están en las dirigencias de los partidos y en los Congresos y en los políticos.

“Y el que quiera participar en el trabajo político, pues que se vaya a la presidencia de un partido político o que se vuelvan legisladores y desde ahí debatan con los dirigentes del partido, y quien tiene la función clara, contundente, de ejercer el gobierno del Estado mexicano, que se dedique a gobernar”, puntualizó Moreno Cárdenas.

Acompañado por diputados y senadores de su partido, aseguró que el pueblo de México debe saber que cuenta con el PRI y le envió un mensaje al régimen de Morena que, dijo, lo ha perseguido políticamente durante siete años: “No se equivoquen. El PRI no se dobla. El PRI construyó este país con muchos mexicanos. No nos asustan ni nos amedrentan. Vamos a defender la democracia, los derechos y las libertades del pueblo (...), cueste lo que cueste”.

El dirigente del tricolor se defendió de las acusaciones de Morena, que lo responsabiliza de haber agredido con alevosía y premeditación al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Dijo que lo que ocurrió fue consecuencia de “siete años de groserías, amenazas, de persecución política, de ofensas”.

Arremetió contra Fernández Noroña, a quien acusó de comportarse de una manera “cobarde, ruin, miserable, como un patán, mentiroso, como un barbaján, porque eso lo vieron todos ustedes y lo vio el pueblo de México en los videos”.

“No sólo ofendió, violentó a una compañera legisladora, mujer, a la senadora Lilly Téllez. Y eso no se puede permitir porque no fue ese día, no es un evento de ese día. Es una posición sistemática de provocación”, denunció Moreno Cárdenas, quien advirtió que el senador morenista “aquí se topó con pared. No, con el PRI no, y menos con los priistas, y menos con un servidor”.

Además, recalcó que los nexos de Fernández Noroña con personajes como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en nada ayudan a una buena relación entre México y Estados Unidos. Dijo que el morenista presume amistad con “un impresentable” como Manuel Bartlett, lo que tampoco ayuda a una buena relación entre las fuerzas políticas.

“Noroña, este provocador (...) es el que está dinamitando la posibilidad de acuerdos y diálogos para que el gobierno y la oposición construyan”.