La presidenta recibió este sábado en a integrantes del Comité Eureka, organización que aglutina a familiares de durante el periodo de la llamada “Guerra Sucia”.

En el marco del , la jefa del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno trabaja todos los “por la verdad”.

“En Palacio Nacional, recibí al comité Eureka de familiares de desaparecidos políticos durante el periodo de la guerra sucia. Trabajamos todos los días por la verdad”, escribió en redes sociales.

