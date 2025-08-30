La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este sábado en Palacio Nacional a integrantes del Comité Eureka, organización que aglutina a familiares de personas desaparecidas durante el periodo de la llamada “Guerra Sucia”.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno trabaja todos los “por la verdad”.

“En Palacio Nacional, recibí al comité Eureka de familiares de desaparecidos políticos durante el periodo de la guerra sucia. Trabajamos todos los días por la verdad”, escribió en redes sociales.

Lee también FOTOS: Miles se manifiestan por desaparecidos en el país; demandan justicia y alto a la impunidad

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc