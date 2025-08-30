En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, miles de familiares y amigos de personas desaparecidas se manifestaron en los municipios y capitales del país, para exigir alto a la impunidad, a la indiferencia institucional y a las desapariciones.

Ciudad de México

Marchan en conmemoración del Día Internacional Contra la Desaparición Forzada sobre Avenida Paseo de la Reforma, el sábado 30 de agosto de 2025. Foto: Fernanda Zamora/ EL UNIVERSAL

Familiares y activistas se manifiestan en conmemoración del Día Internacional Contra la Desaparición Forzada sobre Avenida Paseo de la Reforma, el sábado 30 de agosto de 2025. Foto: Fernanda Zamora/ EL UNIVERSAL

Oaxaca

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Oaxaca marcharon en la capital del estado en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el sábado 30 de agosto de 2025. Foto: Juan Carlos Zavala/EL UNIVERSAL

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Oaxaca marcharon en la capital del estado en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el sábado 30 de agosto de 2025. Foto: Edwin Hernández/EL UNIVERSAL

Culiacán

Familias de desaparecidos colocaron cientos de fotografías y zapatos de sus seres queridos en el kiosco de la plazuela de la avenida Álvaro Obregón en Culiacán, el 30 de agosto de 2025. Foto: Javier Cabrera/EL UNIVERSAL

En las escalinatas del atrio de la catedral de Culiacán, familias de desaparecidos colocaron cientos de fotografías y zapatos de sus seres queridos, el 30 de agosto de 2025. Foto: Javier Cabrera/EL UNIVERSAL

San Luis Potosí

Activistas se manifiestan en San Luis Potosí exigen que se reconozca las zonas de desapariciones forzadas en la entidad, el 30 de agosto de 2025. Foto: Jazmín Ramírez García/EL UNIVERSAL

Activistas se manifiestan en San Luis Potosí exigen que se reconozca las zonas de desapariciones forzadas en la entidad, el 30 de agosto de 2025. Foto: Jazmín Ramírez García/EL UNIVERSAL

Morelos

Familiares y activistas marcharon en Cuernavaca, Morelos, para exigir al gobierno la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos, el 30 de agosto de 2025. Foto: Justino MIranda/EL UNIVERSAL

