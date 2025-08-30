En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, miles de familiares y amigos de personas desaparecidas se manifestaron en los municipios y capitales del país, para exigir alto a la impunidad, a la indiferencia institucional y a las desapariciones.

Oaxaca

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Oaxaca marcharon en la capital del estado en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el sábado 30 de agosto de 2025. Foto: Juan Carlos Zavala/EL UNIVERSAL

Exigen un alto a la impunidad y a la indiferencia institucional

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Oaxaca marcharon en la capital del estado en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y exigieron un alto a la impunidad a la indiferencia institucional y a las desapariciones.

La desaparición de personas, expresaron, no es un hecho aislado sino una tragedia cotidiana que atraviesa territorios, clases sociales y generaciones.

"Son miles las familias que han visto arrancada de su vida la presencia de quién amaban, quedando condenadas a la incertidumbre, a la revictimización y a enfrentar la indiferencia de un Estado que, pese a tener obligaciones constitucionales, no ha dado una respuesta eficaz".

Los colectivos exigieron la creación inmediata de una Fiscalía Especializada en Desapariciones en Oaxaca, con autonomía, presupuesto suficiente, personal capacitado y con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, y la implementación real y efectiva del Programa Estatal de Búsqueda, es decir, que se traduzca en acciones concretas de prevención, búsqueda inmediata, localización y acompañamiento integral a las familias.

También exigieron sensibilidad y respeto en todas las acciones institucionales, evitando simulación o frivalización del dolor de las familias; un mecanismo forense especializado y prevención urgente de fosas clandestinas, con protocolos sólidos y protección de las escenas; y justicia efectiva con cero impunidad, evitando que Oaxaca reproduzca la lógica nacional donde el 99.5 por ciento de los casos permanecen sin resolución.

"No más indiferencia, no más omisión, no más simulación institucional. Cada persona desaparecida tiene nombre, rostro, historia y familia que espera".

Los colectivos reiteraron que la desaparición en Oaxaca no es un hecho aislado, sino una grave violación a los derechos humanos que hiere a la sociedad entera, y que bajos los marcos nacionales e internacionales, constituye un crimen de lesa humanidad que el Estado está obligado a prevenir, investigar, sancionar y erradicar.

Culiacán

En las escalinatas del atrio de la catedral de Culiacán, familias de desaparecidos colocaron cientos de fotografías y zapatos de sus seres queridos, el 30 de agosto de 2025. Foto: Javier Cabrera/EL UNIVERSAL

"No más omisión, no más indiferencia oficial"

Culiacán, Sin. En las escalinatas del atrio de la catedral de Culiacán, familias de desaparecidos colocaron cientos de fotografías y zapatos de sus seres queridos, para visibilizar el grave delito de las desapariciones forzadas que se han acentuado en el estado con la guerra que libran grupos de la delincuencia organizada.

Las mantas con mensajes y las imágenes de hombres y mujeres que permanecen ausentes de sus hogares, fueron colocadas en el barandal del atrio del templo católico, que se ubica en el centro de la capital del estado.

Cerca del kiosco de la plazuela de la avenida Álvaro Obregón, familias que buscan a sus seres queridos desde hace meses colocaron una larga manta, con fotografías y el texto “ Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Las activistas del colectivo “Sabuesas Guerrero”, en el marco del Dia Internacional de las Victimas de Desapariciones Forzadas volvieron a instalarse sobre la banqueta de la avenida Álvaro Obregón, afuera del atrio de catedral, para visibilizar sus duelos por no localizar a sus seres queridos, cuyos rostros fueron impresos y colocados en las escalinatas.

A casi un año del estallamiento de la violencia entre dos grupos de la delincuencia organizada, la cifra de denuncias de personas desaparecidas de diversas edades y sexos alcanza los mil 890 casos sobre todo en las ciudades de Culiacán y Mazatlán.

Este año, decenas de calzado de hombres y mujeres donados por familiares de personas que continúan sin ser localizados fueron colocados en las escalinatas del atrio de catedral, al lado de fotografías de cientos de personas que tienen reporte de desaparecidas, muchos casos datan desde el 2016.

La señora María Isabel Cruz, fundadora de este colectivo, cuyo hijo, el policía municipal de Culiacán, Yosimar “N”, fue privado de la libertad por un grupo armado en enero del 2017, no se rinde en su lucha por la búsqueda.

